フィックスターズ、組込み開発向けセキュアAI環境を活用した開発効率向上プライベートセミナーの提供開始

株式会社フィックスターズ

パフォーマンスエンジニアリング技術のリーディングカンパニーである株式会社フィックスターズ（東証プライム：3687、代表取締役社長 CEO：三木 聡）は、組込みソフトウェア開発など特に機密性の高いプログラム開発に取組む企業向けに、セキュアAI環境の仕組み・導入方法から、AI駆動開発の実践までを体系的に学べるプライベートセミナーの提供を開始します。

組込みソフトウェア開発に20年以上の実績をもち、AI処理の高速化にも多数の成果をあげてきたフィックスターズのエンジニアが、社内でのローカルLLM活用の試行錯誤から得た知見をもとに、AI駆動開発の導入に向けた組織作りを支援します。

詳細・開催お問合せ： https://www.fixstars.com/ja/seminar/ai-driven-private(https://www.fixstars.com/ja/seminar/ai-driven-private)

AI駆動開発のニーズと、知財保護、AI利用コストの課題

ソフトウェア開発の現場では、生成AIを活用してプログラム開発を行う「AI駆動開発」に関心が高まっています。

一方で、自動車・産業機器・ロボットをはじめとする組込みシステムについては、ソースコードや設計ノウハウなどの知財保護の必要性が高く、クラウドサービスが中心の生成AIサービスを使用しづらい状況にあります。さらに、クラウドAIが高性能になり処理量が増えるにつれて、利用料の高騰も業務利用における重要な懸念事項となっています。

これらを解決する方法として、オープンソースのLLM（ローカルLLM）を用いてオンプレミスにAI環境を構築し、自社専用で無制限にAI活用する方法に注目が集まりつつあります。しかし、チームでの利用を推進するためにはインフラ設計や運用ノウハウの共有など、さまざまな課題が存在します。

こうした課題に応えるため、フィックスターズは、お客様専用のプライベートAI環境の導入と活用方法までを学べる、組込み開発現場に特化した実践型セミナープログラムを開発しました。

組込み開発向けセキュアAI環境で学ぶプライベートセミナーの特徴

主に組込み開発に携わる現場エンジニア向けの実践的なプログラムを用意しています。

受講後にAI駆動開発の実践ができるようになることを目標としています。

1. 組込み開発経験豊富なフィックスターズエンジニアによる実践指導

組込みソフトウェア開発の豊富な実績を持つフィックスターズのエンジニアが直接指導します。AIが提案するコードについて、適切に判断できるよう、実務の視点から解説します。

2. 完全プライベート対応（2Days 出張開催コースのみ）

1社専用のプライベート形式で実施するため、機密情報を社外に送信せずにAIを活用する環境を前提とした学習が可能です。貴社の業務内容やチームのスキルレベルに合わせてカリキュラムをカスタマイズします。

3. 「実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化」執筆者監修のカリキュラム

セミナーのカリキュラムは『実践的パフォーマンスエンジニアリングによるAI高速化』執筆者が監修しています。セキュアなAI環境の構築・導入にとどまらず、組込みシステムの性能最適化も狙う技術・ノウハウを提供します。

サービス概要

1Day セミナー

2Day セミナー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27784/table/87_1_856ca9f28a09e9012aa0a1182eafdb7c.jpg?v=202606170552 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/27784/table/87_2_a1a85b025e3e6cbdba075827afb62c57.jpg?v=202606170552 ]

詳細・お問合せ：

https://www.fixstars.com/ja/seminar/ai-driven-private(https://www.fixstars.com/ja/seminar/ai-driven-private)

参考）フィックスターズが提供するセキュアAI開発環境

https://www.fixstars.com/ja/products-services/secure-ai(https://www.fixstars.com/ja/products-services/secure-ai)

留意事項

講師

- 企業・法人を対象としたセミナーです。個人の方のお申込みはお断りしております。また、競合企業からのお申込みについてもお断りいたします。飯塚 拓郎CTO

飯塚 拓郎

CTO

CUDA黎明期から高性能計算に取り組み、Cell/B.E.・GPU・マルチコアCPUなど多種多様なアーキテクチャの最適化を経験。コンパイラ、ハードウェア仮想化、分散ファイルシステム、ドメイン固有言語まで幅広い技術をまたいでパフォーマンスエンジニアリングをプロダクトに昇華し、現在はCTOとしてAIプラットフォーム開発を牽引している。

丸岡 晃AI事業推進室 シニアディレクター

丸岡 晃

AI事業推進室 シニアディレクター

深層学習の高速化と最適化コンパイラの研究開発が専門。

低レイヤの実装からシステム全体の設計まで幅広く手がけ、現在はAIプラットフォーム開発チームにて、AIエージェントを活用したパフォーマンスエンジニアリングシステムの開発に従事している。

八木 武尊AI事業推進室 Forward Deployed Engineer （FDE）

八木 武尊

AI事業推進室 Forward Deployed Engineer （FDE）

CPU・GPUやベクトルコンピュータなど、多様なアーキテクチャを対象としたソフトウェア高速化が専門。ドローンを活用した新規事業の立ち上げ・技術実証ではエッジコンピューティング・組込み環境での性能改善に携わる。

現在はFDEとして、お客様のAIワークロードや運用要件を技術的に解釈し、性能課題の特定・改善を支援するとともに、現場で得た知見を生かした製品開発に取り組む。

フィックスターズでは、このたび提供を開始する有償セミナーのほかに、短時間で気軽に技術情報にキャッチアップできる無償セミナーも引き続き開催していきます。

最新の開催情報はコーポレートサイトに掲載していますので、合わせてご利用ください。

フィックスターズの開催セミナー情報： https://www.fixstars.com/ja/seminar(https://www.fixstars.com/ja/seminar)

株式会社フィックスターズについて

フィックスターズは、“Speed up your AI”をコーポレートメッセージとして掲げるテクノロジーカンパニーです。計算資源を最大限に活用するソフトウェア最適化技術を駆使し、AIモデルの推論処理と学習プロセスの両面で圧倒的な高速化を実現します。医療、製造、金融、モビリティをはじめ様々な分野で、次世代AI技術の進化を推進しています。

https://www.fixstars.com/(https://www.fixstars.com/)