着付けいらずのセパレート浴衣で夏祭りへ、大人柄レディースと″穿ける″メンズが新登場

株式会社アミナコレクション

夏祭りや花火大会に浴衣で行きたいけれど、着付けが面倒、着崩れが心配。そんな声に応えてきた【倭物やカヤ】のセパレート浴衣が、2026年夏さらに進化しました。

浴衣なのに、実はワンピース。レディースセパレート浴衣2026

倭物やカヤの浴衣 特集 :https://bit.ly/3Qqx3AC

キャミソールワンピースを着て、上衣を羽織り、帯を結ぶだけ。着付けの知識も、誰かの手も、もう必要ありません。

「着付けが簡単すぎて虜になりました。花火大会で疲れたら帯を外して羽織を脱いで移動できるのも快適です」（30代・初体験ユーザーの声）

今年の新作は、シワになりにくく肌触りの良い上質素材。牡丹・花火・菊をモチーフにした落ち着きある色柄とともに、30～40代が自信を持って纏える一着に仕上げました。旅行や帰省にも持ち出しやすい巾着付き。羽織・ワンピース・巾着の3点セットで、浴衣姿がすぐに完成します。

浴衣なのに、ボトムスを履く。メンズセパレート浴衣、初登場

宵涼みセパレート浴衣 \15,180羽織・ワンピース・巾着3点セット／全3柄

男性浴衣の選択肢は長年「着流し」か「甚平」の二択が主流でした。その常識を変えるのが、今夏初登場の「メンズセパレート浴衣」。手にしたその日から、浴衣姿が完成する帯・上衣・パンツ一体型の3点セットです。

洋服感覚でそのまま着用できるのに、セパレートに見えない自然なシルエット。パンツスタイルだから裾めくれの心配も根本から解消され、両サイドのポケットが夏の外出をさらに快適にしてくれます。付属の帯は巻くだけ。それだけで、本格的な浴衣姿が整います。

足元も、本格派。大分県産 日田下駄

夕涼メンズ セパレート浴衣 \18,480上衣・下衣（パンツ一体型）・帯の3点セット／3柄展開

浴衣姿を完成させるのは、足元の一足。日本三大下駄の産地として知られる大分県日田市の伝統工芸「日田下駄」が、3型新登場します。杉材に伝統技法の「神代焼き」を施した本格派から、モダンなデザインまで幅広くラインナップ。履くほどに足に馴染む履き心地で、夏の一日を最後まで心地よく過ごせます。

結び方いらずの「巻くだけ帯ベルト」が進化中。

アクリル下駄 \23,100 2サイズ（23-25cm／25-27cm）、3色展開シラヤキ下駄 \8,580 2サイズ、3色展開カラー下駄 \12,100 2サイズ、3色展開

帯と格闘する必要は、もうありません。倭物やカヤの「巻くだけ帯ベルト」は、先端を脇の穴に通したり、フックに引っ掛けるだけで、本格的な着物帯のような印象に仕上がります。

結び帯ベルト\6,380涼風兵児帯ベルト\7,700フック帯ベルト\3,410

布製・ベルト型をはじめ、素材やデザインのバリエーションはますます充実。サイズレス、リバーシブル仕様など、使いやすさを追求した帯が揃いました。

帯ベルト・帯飾り 特集 :https://bit.ly/4ensgYC



さらに、帯に引っ掛けて使えるポーチや、祭りをイメージした簪・イヤリング・バッグまで、コーディネートが倭物やカヤで完結するのも魅力です。

大人の花火へ。2026年夏、注目の花火大会

捕食刺しゅう帯ポーチ\4,730金魚ショルダーバッグ\6,380祭りかんざし\3,740 祭りイヤリング \2,420 （りんご飴、花火、提灯）

浴衣で訪れる花火大会は、夏の記憶に残ります。2026年の首都圏では、プレミアム席や有料指定席が充実し、混雑を気にせずゆったりと楽しめる「大人の花火」スタイルがさらに広がっています。



セパレート浴衣で、自分らしい夏の夜を。倭物やカヤが選んだ花火大会をご紹介します。

【首都圏編】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6166/table/593_1_9db62d8084f6dc146e9013057a46fcbe.jpg?v=202606170252 ]

【遠征編】セパレート浴衣で行きたい、格別の3大会

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6166/table/593_2_a4aeff00995ca9140bf9502da431dc63.jpg?v=202606170252 ]

※日程・詳細は必ず各大会の公式サイトでご確認ください。

販売概要

発売日：2026年5月下旬より6月にかけて順次発売

販売店：倭物やカヤ 全国直営店 / 公式オンラインショップ/ 全国取扱店

公式オンラインショップ：https://www.cayhane.jp/shop/c/c08

倭物やカヤ（わものやかや） について

『+NIPPON DNA』をコンセプトに、日本人が培ってきた逞しい息づかいを進化・継承しながら発信していく和雑貨ブランド。全国18店舗の直営店を展開するほか、公式オンラインショップでも購入可能です。◎Instagram(https://www.instagram.com/wamonoya_kaya/) ◎X (旧Twitter)(https://x.com/Wamonoya_Kaya)

全国の倭物やカヤ 直営店・横浜中華街本店（神奈川県）・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）・鎌倉小町店（神奈川県）・神楽坂店（東京都）・川越店【椿の蔵】（埼玉県）・Pasar蓮田SA店（埼玉県）・イオンモール成田店（千葉県）・成田空港第1ターミナル店（千葉県）・成田空港第2ターミナル店（千葉県）・NEOPASA清水店（静岡県）・イオンモール大高店（愛知県）・中部国際空港店（愛知県）・イオンモール仙台名取（宮城県）・京都寺町店（京都府）・神戸ハーバーランド店（兵庫県）・倉敷店（岡山県）・湯布院店（大分県）・アミュプラザ熊本店（熊本県）

全国の倭物やカヤ店舗一覧 :https://bit.ly/49YsUKW