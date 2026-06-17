瞬発力に自信あるヤツいる？反射神経でいざ勝負！「スピードキャッチゲーム」が6月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年6月より順次、瞬発力で勝負できる「スピードキャッチゲーム」や、マンションなどでも安心して遊べる「マグネットダーツタペストリー」また、知育にもおすすめの「かたちいろあわせゲーム」や、シンプル操作で遊べる「バウンスパズルバトルゲーム」を新発売します。

「スピードキャッチゲーム」は、リモコン操作でスティックがランダムに落下する対戦型おもちゃ。家族や友達とのおうち時間、飲み会やパーティーゲームにもおすすめです。バラエティ豊かなおもちゃでみんなで盛り上がろう！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zaVUvZ5ge4g ]

商品名：スピードキャッチゲーム

特徴：瞬発力で勝負！スピードキャッチゲーム！リモコン操作でスティックがランダムに落下する対戦型おもちゃ。落ちてくる前に素早くキャッチして反射神経を鍛えよう！ポップなカラーで見た目も楽しく盛り上がるデザイン。難易度3段階調整、リモコン操作、2人対戦OK、吊り下げ設置で簡単スタート。家族や友達とワイワイ遊べるパーティーゲームに！

商品ページ：https://hac72.jp/item/speed_catchgame/

動画：https://youtu.be/zaVUvZ5ge4g

小売参考価格：\2,480(税込)

※6月発売

商品名：マグネットダーツタペストリー

特徴：おうちで気軽にダーツ気分！マグネット式で安心して遊べるマグネットダーツタペストリーです。壁にサッと掛けるだけで簡単設置、裏表で遊べる2WAYタイプ！くるっと丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。クラシックなダーツデザインで見た目も本格派。マグネットダーツ付きで届いてすぐ遊べる！家族や友達とのおうち時間におすすめ。

商品ページ：https://hac72.jp/item/magnetic_darts_tapestry/

小売参考価格：\1,480(税込)

※6月発売

商品名：かたちいろあわせゲーム

特徴：遊んで学べる！かたちいろあわせゲーム。色と形を合わせて楽しむ知育パズルゲームです。カードのお手本通りにブロックをはめるだけで、集中力や判断力を育成！カラフルで見やすいデザインだから小さなお子さまにもぴったり。色・形の認識、手と目の協調トレーニング、2人対戦も楽しめるのがポイント。親子時間やおうち遊び、プレゼントにもおすすめです！

商品ページ：https://hac72.jp/item/shape_matchinggame/

小売参考価格：\1,280(税込)

※8月発売

商品名：バウンスパズルバトルゲーム

特徴：狙って弾いて大逆転！バウンスパズルバトルゲーム。カードの配置に合わせてボールをワンバウンドで入れる対戦型ゲーム。シンプル操作で誰でもすぐ遊べて、集中力と判断力もアップ！弾むボールの爽快感とドキドキの勝負が楽しいデザイン。2人対戦で盛り上がる ・簡単ルールですぐ遊べる ・繰り返し遊べる中毒性！家族や友達と白熱バトルを楽しもう。

商品ページ：https://hac72.jp/item/bounce_puzzle_battlegame/

小売参考価格：\1,280(税込)

※7月発売

・その他直近発売の「パーティゲーム」のリリース

大谷効果でメディアで話題沸騰！！強さを競ってみんなで遊べる「デコピンバスター」が再販決定！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com