バラの桃タルトが彩る「金鼓KONKU」アフタヌーンティー付き夏限定宿泊プランが登場

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋一夫、以下「ホテル金沢」）は、ホテル内でゆったりと美食と非日常を楽しむ「ホカンス」ニーズにお応えし、夏の限定アフタヌーンティー 「金鼓〈KONKU〉」と朝食がセットになった宿泊プランの予約受付を開始いたします。

■初夏の疲れを癒やす、贅沢な「夏のホカンス」をご提案

ホテル金沢アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉『Aromatic Spring』

初夏の段階から「夏バテ」や「日常の疲労」を抱える方が増えている昨今。旅行のトレンドとしても、観光地を忙しく巡るのではなく、ホテルに滞在すること自体を楽しむ「ホカンス（ホテル＋バカンス）」が定着してまいりました。

今年の夏は、疲労回復に効果的とされる「レモン」の爽やかな酸味、「蜂蜜」の優しい甘み、そして今が旬の瑞々しい「桃」を掛け合わせた、心身をリフレッシュさせるアフタヌーンティーを企画いたしました。石川県産蜂蜜などの地元食材を積極的に使用することで、お客様に「地域の食の豊かさ」を再発見していただくことを目指しております。

本プランでは、涼しいホテルの上質な空間で、時間を気にせずゆったりと美食を堪能していただけます。ウェルカムドリンクの「ゆずみつソーダ」で爽やかにスタートする特別なひととき。厳しい夏を笑顔で乗り切るための活力を、金沢の地から発信します。

■スイーツコレクション（全7種）

初夏の訪れを彩るスイーツは全7品。特に「桃のコンポートタルト」は、コンポートをバラのように美しく飾った心躍る逸品です。他にも、「ライチ香る白桃のムース」や石川県産蜂蜜を効かせた「蜂蜜のパンナコッタと白桃ジュレ」、爽やかな「蜂蜜レモンのレアチーズケーキ」など、旬の桃とレモン、蜂蜜が織りなす繊細な調和を堪能できます。「バター薫る蜂蜜のカヌレ」や「濃厚ジャンドゥーヤと爽やかレモンのムース」、「瀬戸内レモンのシャーベット」まで、五感を満たす至福のひとときをお届けいたします。

■シェフのこだわりが詰まったセイボリーは、驚きと調和に満ちた全6種

アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉スイーツ（1段目）アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉スイーツ（2段目）

蜂蜜と山椒の意外な組み合わせが光る「サーモンプレッツェルサンド」をはじめ、水蛸や海老が贅沢な「夏鮮魚の冷製スープ」、ハーブ香る桃とサラミを合わせた「レモングラスサラダ」など、一皿ごとに物語があります。さらに、桃とベーコンのキッシュや、彩り豊かなパプリカムース、生ハムのピクルスといった、塩味・酸味・甘みが絶妙に響き合う上品なラインナップを揃えました。

アフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉セイボリー

スイーツ全7種：ライチ香る白桃のムース、蜂蜜レモンのレアチーズケーキ、蜂蜜のパンナコッタと白桃ジュレ、桃のコンポートタルト、バター薫る蜂蜜のカヌレ、濃厚ジャンドゥーヤと爽やかレモンのムース、瀬戸内レモンシャーベット

セイボリー全６種：ハニー山椒とレモンサーモンのプレッツェル、彩り豆と夏鮮魚の冷製ターメリックスープ、ナポリサラミと白桃のレモングラスサラダ、桃とベーコンのミニキッシュ、生ハムとセロリのレモンピクルス、黄パプリカのムースと全粒粉のブリーニ

フリーフロードリンク：コーヒー・紅茶・ソフトドリンク各種

※写真はイメージです。仕入れ等の状況により、内容は一部変更となる場合がございます。

■夏のアフタヌーンティー 金鼓〈KONKU〉付き宿泊プラン概要

1泊1名様 9,500円～（アフタヌーンティー・朝食付／サービス料・消費税込）

【宿泊対象期間】2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

【提供場所】ホテル金沢1階レストラン「DINING TSUZUMI」

【提供日時】チェックイン日の11:30～17:00 (2時間制)

※ご希望のお時間をご予約時にお知らせください。

【ご予約方法】ホテル金沢公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL 076-223-1111（代表）

オンラインご予約はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00043939

金沢の旬を味わう朝のひととき

ホテル金沢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。朝から金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップに心が躍ります。

ホテル金沢朝食ブッフェ客室一例客室のご紹介

「武家屋敷」をコンセプトに、安らぎを感じられる和を取り入れたシンプルモダンなデザイン。加賀友禅に用いられる加賀五彩の華やかさをプラスしました。伝統的な色彩が奥ゆかしく、ゆったりとしたお時間をお過ごしいただけます。 70平米のラグジュアリースイートや、トリプル仕様にも変化し3名様でのご宿泊が可能なツインプラスのお部屋が家族旅行や女子旅に人気。

ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849 石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000

ホテル外観