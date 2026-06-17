【エンポリオ アルマーニ】新作バッグライン 「エンポリオ アルマーニ 1981」を発表

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

エンポリオ アルマーニは、ブランド創設年にちなんで名付けられた新作バッグライン「エンポリオ アルマーニ 1981」を発表します。1981という数字には、幅広い人々に向けて発信される、ひと目でそれとわかるデザイン言語を核としたブランドビジョンの原点が込められており、高い品質と優れたデザイン、そして機能性を兼ね備えています。

仕事からプライベートまで、日常のさまざまなシーンに寄り添うコレクションは、ブランドのアーカイブへの探求から生まれました。象徴的なマイクロプリントを現代的な感性で再解釈し、トレンドに左右されないモダンで洗練された美意識を表現しています。

クリーンなライン、汎用性の高いフォルム、そして抑制の効いたディテールが調和し、ミニマルでありながら印象に残る佇まいも魅力です。

コレクション全体に共通するのは、日本の折り紙から着想を得た新たなシグネチャー。折り重なるフォールドが印象的な表情と豊かな質感を生み出し、控えめでありながら奥行きのあるビジュアルランゲージを形成しています。

ラインナップは、さりげないアシンメトリーのフォールドを取り入れたホーボーバッグをはじめ、トートバッグ、ハンドバッグ、構築的なフラップを備えたショルダーバッグを展開。

ジュエリーの世界観とブランドのヘリテージを想起させるクラスプが、さりげないアクセントを添えます。カラーはブラウン、ブラック、トープ、バーガンディーといったタイムレスなパレットで構成され、あらゆるスタイルに調和します。

イタリア製の牛革に施された、きめ細やかなグレインが、レザー本来の美しさを引き立て、モダンで上品な印象と心地よい触感をもたらします。

左上から時計まわり

ホーボーバッグ H28*W17*D5cm 104,500円

トートバッグ（参考カラー）H30*W50*D18cm 137,500円 （取り外し可能なジップポーチ付き）

ミニショルダーバッグ H21*W25*D3cm 77,000円

ミニハンドバッグ H24*W25*D14cm 104,500円

(全て税込価格)

エンポリオ アルマーニ1981 特設ページ：

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/woman/bags/emporio-armani-1981/

【エンポリオ アルマーニ】

1981年、イタリア・ミラノでデザイナー ジョルジオ・アルマーニによって創設されたブランド。

着心地と自由な発想を大切にし、都会的で洗練されたスタイルを提案しています。エンポリオとはイタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味し、その名の通り、エンポリオ アルマーニではメンズ・ウィメンズのウェアをはじめ、小物、時計、フレグランス、アンダーウェア、スポーツウェアまで幅広く展開しています。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070