香川発・YouTube登録者数14万人が支持するバッグブランドが、完売トートのミニサイズを新発売-- 洗うたびに表情が変わっていく、”自分で育てる帆布トート”

株式会社カワニシカバンプロダクトKONTE トートバッグ 01 [ウノ] mini

香川県高松市を拠点に、ネット販売を中心としたバッグブランドを展開する株式会社カワニシカバンプロダクト（代表：川西功志）は、人気シリーズKONTE（コンテ）の新作「KONTE トートバッグ 01[ウノ] mini」を発売します。価格は1万8900円（税込）。洗うほどにやわらかくなじむ帆布素材で、自宅で丸洗いしながら自分だけの表情に育てていけるトートバッグです。お取り扱いは公式オンラインショップにて、2026年6月20日（土）正午12時より販売開始。

トピックまとめ

・洗うたび風あいが変わる「育てる帆布素材」

・13インチノートPC、A4ファイル等が収納可能

・空荷でも自立するしっかり設計

・スマホがすぐ取り出せる外ポケット付き

・鍵や小物が迷子にならない内ポケット付き

・レッド／キャメル／オリーブの3色展開

◆自分の手で育てる、エイジングを楽しむトートバッグ

肩がけ、手持ちいずれにも対応する、異なる長さの持ち手

KONTEシリーズが提供する価値は、完成品としてのバッグではありません。洗うたびに生地の色が落ち着き、くたりとした手触りになっていく--その変化を使い手みずから引き出す体験そのものです。それをかなえるのが、水洗いを前提に仕立てられた帆布素材のAtelier（アトリエ、旧・大人帆布）です。

そのKONTEシリーズの第2弾となる「KONTE トートバッグ 01[ウノ] mini」は、通勤・買い物・休日のお出かけとシーンを選ばず手に取れるちょうどよいサイズを追求しました。イタリア語の「con te（あなたと一緒に）」に由来するシリーズ名のとおり、日々の暮らしになじむ一本を目指しています。

◆コンパクトながら、必要十分な収納力を確保

張りとコシがあり自立する構造

13インチMacBookやA4ファイル、500mlペットボトル、長財布、スマートフォン、ポーチまで無理なく入る容量でありながら、片手で気軽に持ち歩ける軽さにおさめました。外側にはポケットをひとつ備え、スマートフォンなどすぐ取り出したいものの収納に対応。内側にも深さ14cmの吊りポケットを配置し、鍵など迷子になりやすい小物を整理することができます。

また、スナップによる開閉や、空荷でも自立する構造など、日常の使い勝手を細部まで考えました。素材は本体・持ち手ともに帆布素材アトリエのみで構成。裏地なしの一枚仕立てとしたことで、丸洗いのしやすさも考慮しました。

◆代表・川西功志より

前作KONTE トートバッグ01は、育てる楽しさを体験していただこうと作ったバッグでした。でも、ユーザーや使い方によっては「やや大きいかも」というご意見をいただいて、もう少しコンパクトなサイズがあってもよいのではと考えこのたび新たにミニサイズを追加しました。ガシガシ使って、どんどん洗って、だんだん自分の色に育てていく。その日々の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。

◆製品情報

レッド／キャメル／オリーブ

商品名：KONTE トートバッグ 01[ウノ] mini

カラー：レッド／キャメル／オリーブ

素材：Atelier（旧・大人帆布）（裏地なし）

生産：日本

外寸：高さ30×幅30×マチ15cm

重さ：580g

容量：13.5L

ポケット：外1、内1（深さ14cm）

収納目安：500mlペットボトル、長財布、スマートフォン、A4ファイル、13インチノートパソコン（MacBook Air相当）、ポーチ等

価格：1万8900円（税込）

発売日：2025年6月20日（金）

販売店：公式オンラインショップ（https://shop.kawanishikaban.com/）

※閲覧環境（モニターや照明等）により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります。

※掲載写真やスペックと、実際の商品は若干異なる場合があります。また、素材の特性上、サイズや重さ等に個体差があります。

※品質向上のため、仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。

【代表プロフィール】

株式会社カワニシカバンプロダクト代表取締役・川西功志川西功志（かわにし・あつし）

株式会社カワニシカバンプロダクト代表取締役。香川県高松市で製鞄事業を始める。長年の下請け体制に限界を感じ、自社ブランド「カワニシカバン」を立ち上げる。一時は経営危機に直面しながらも、起死回生の策としてYouTubeチャンネル「カワニシカバンの休日」を開設。カバン作りの裏側や職人としての日常を発信するうち、登録者数は14万人を突破。ネット販売を軸にしたブランド直販モデルを確立し、地方発・職人発のブランドとして全国に顧客を持つ。著書に『小さなカバン屋が自分たちのブランドをつくるまで』（白夜書房）。

【会社概要】

会社名：株式会社カワニシカバンプロダクト

所在地：香川県高松市太田上町384-15

電話：087-880-8079

店舗：高松本店、東京神楽坂店

公式オンラインショップ：https://shop.kawanishikaban.com/