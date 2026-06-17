のせでん夏の風物詩 風鈴電車2026の運行 風鈴絵付け・車内取り付け体験イベントの開催について

阪急阪神ホールディングス株式会社

能勢電鉄の夏の風物詩である、車内に風鈴を飾り涼を呼ぶ「のせでん風鈴電車2026」を、今夏も運行します。運行開始に先立ち、風鈴電車をお子様と一緒に作るイベントを、7月18日（土）に開催します。

本イベントでは、100名のお子様（小学生以下）とその保護者を招待し、平野駅に留置した電車内でガラス風鈴や短冊に自由に絵付けをしていただきます。その後、当社社員とともに風鈴を電車に取り付ける工程までお楽しみいただけます。

取り付け後は、完成した風鈴電車に乗車し洗車体験を行いますので、走行する電車内で揺れ動くオリジナル風鈴の彩りや音色をお楽しみください。

日頃、公共交通機関になじみの少ないお子様にも、本イベントを通じて電車で出かける楽しさを感じていただく機会となることを願い、多くの皆様からのご応募をお待ちしています。

詳細は次のとおりです。

〇風鈴絵付け・車内取り付け体験イベント概要

（1）開催日 2026年7月18日（土）

（2）開催時間

【午前の部】10時00分～11時30分

【午後の部】13時00分～14時30分

（3）開催場所 能勢電鉄本社（平野駅改札外集合）

（4）定員

小学生以下のお子様100名（事前申込制・応募多数の場合は抽選）

午前の部50名／午後の部50名

※保護者同伴（お子様1名につき大人1名まで）

※1回のお申込みにつきお子様3名まで

（5）参加費 無料（ガラス製風鈴1個付）

（6）内容

・油性ペンを使って風鈴と短冊に好きな絵を描こう

・電車の天井に風鈴を飾り付けよう

・風鈴電車に一番乗り！迫力の洗車体験で風鈴の音色を聞いてみよう

（7）応募方法

能勢電鉄ホームページにて申込受付

https://noseden.hankyu.co.jp/guide/spot/wtkpj3bpzs/event/8ms0jgj5wh/

（8）応募期間

6月17日（水）14時00分～7月1日（水）23時59分

当選発表：7月3日（金）14時ごろ、当選者のみにメールで通知

（9）主催 能勢電鉄株式会社

（10）共催 阪急阪神ホールディングス株式会社

〇風鈴電車の運行について

車内の天井にはひまわりの花を飾り、お子様が描いた風鈴が夏の華やかさを添えます。

かわいらしい風鈴と、電車が揺れるたびに響く音色をお楽しみください。皆様のご乗車をお待ちしています。

（1）名称 のせでん風鈴電車2026

（2）使用車両 7200編成車

（3）運行期間 2026年7月19日（日）～8月下旬

（4）運行ダイヤ 能勢電鉄ホームページにてお知らせします。

この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部（企画統括担当）

TEL：072-792-7810 FAX：072-792-7730

(平日9時30分～17時00分)

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5179-2541-87c5da1caf985e188b3a772099e7442e.pdf

能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/ec6078b24debac8062f0718f2fbe54caf467c767.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1