現場から進める脱炭素。具体的な削減アクションを策定する「セミナー型 現場向け カーボンニュートラル研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、現場での具体的な削減行動を強化するための「セミナー型 現場向け カーボンニュートラル研修(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-carbon)」をリリースしました。

本研修は、カーボンニュートラルの基礎知識からスコープの概念までを幅広く網羅しています。全従業員が脱炭素を自分事として捉え、自部署の業務において主体的に取り組む状態を目指します。2時間の短時間設計ながら、環境問題の背景整理から、明日から職場で実行できるアクションプランの作成までを支援します。

セミナー型 現場向け カーボンニュートラル研修【CO2を減らす意識を】 - 社員研修のリスキル

企業に求められる脱炭素経営と現場の課題

気候変動への対応が世界的な重要課題となる中、企業には温室効果ガスの排出削減に向けた具体的な取り組みが強く求められています。法規制の強化やサプライチェーン全体での排出量管理（スコープ1～3）の必要性が高まっており、脱炭素経営は企業の持続可能性を左右する要素となっています。

しかし、経営戦略として掲げられていても、現場レベルでは「具体的に何をすべきか分からない」という課題を抱えるケースが少なくありません。企業全体で成果を出すためには、全従業員がカーボンニュートラルの必要性を正しく理解し、日々の業務プロセスの中で改善を実装していく意識改革が急務です。

セミナー型 現場向け カーボンニュートラル研修 の紹介

本研修は、基本的な知識の習得から自部署での実践策検討までを短時間で実施する構成となっています。

研修タイトル

セミナー型 現場向け カーボンニュートラル(https://www.recurrent.jp/listings/diversity-sustainability-carbon)

研修受講対象- 新入社員、若手社員、中堅社員、管理職を含む全従業員身に付くスキルや目的- カーボンニュートラルの定義や国際的な動向を正しく理解する- スコープ1から3の概念を把握し、自社との関わりを整理する- 自部署の業務プロセスにおける具体的な排出削減案を立案し、行動変容を促す本研修の特徴- 背景と必要性の論理的理解地球温暖化の仕組みや最新の規制を整理します。脱炭素が求められる背景を、自身の言葉で説明できる状態を目指します。- スコープ概念による排出構造の把握サプライチェーン全体での排出構造を理解します。現場の業務が環境へ与える影響を論理的に把握します。- 実践的な削減アクションの策定業務効率化や省エネの視点から、明日から職場で実行できる具体的なアクションプランを洗い出します。

セミナー型 現場向け カーボンニュートラル研修【CO2を減らす意識を】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- カーボンニュートラルの基礎理解・カーボンニュートラルの定義と国際的な動向・地球温暖化のメカニズムと温室効果ガスの種類・法規制や市場・取引先からの要請・スコープの基礎理解と現場社員との関係- 現場での行動・自部署の排出源特定と排出マップの作成・省エネ・効率化の具体策（設備機器、物流、業務プロセス改善）・現場社員に求められる役割と意識づけ・【ワーク】自部署でできる削減アクションの洗い出し

リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系で、企業の成長を支援しています。今回のようなサステナビリティ研修(https://www.recurrent.jp/categories/diversity-sustainability)においても、オンライン研修への対応や、企業ごとのニーズに合わせたカリキュラムカスタマイズを追加料金なしで提供可能です。

教材一式を郵送するフルサポート体制を整えており、研修準備の工数を削減しながら、高品質な研修の実施を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。