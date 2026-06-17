CGOドットコム、伝説のギャルサー「Angeleek」と業務連携を開始

合同会社CGOドットコム

合同会社CGOドットコム(本社：東京都、総長：バブリー／以下、「CGOドットコム」)は、令和に再結成されたギャルサー「Angeleek（アンジェリーク）／以下、「Angeleek」」と業務連携を開始しました。

本連携に伴い、AngeleekのメンバーがCGOドットコムの「CGO（チーフ・ギャル・オフィサー）」として参画し、「ギャル式ブレスト(R)︎※」をはじめとしたプログラムを通して、企業の組織活性化や社会のアップデートを目指した取り組みを共に推進してまいります。

※1 CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト(R)︎」のフォーマットを使用し、新たな可能性の「タネ」を発見、そしてカタチに落とし込むプログラムです。ギャルの直感的で忖度のないコミュニケーション方法を体験できます。

◎業務連携の背景と目的

CGOドットコムは「ギャルマインドで世の中のバイブスをアゲる」をミッションに掲げ、硬直化した日本社会や組織に新しい風を吹き込んできました。

一方、一世を風靡した伝説のギャルサー「Angeleek」は、強烈な個性と独自のコミュニティ力で、時代を作ってきたカルチャーの象徴です。彼女たちが持つ「圧倒的な自己表現力」と「周囲を巻き込むエネルギー」は、まさに現代のビジネスや社会に必要な“ギャルマインド”そのものです。

今回の連携により、Angeleekのメンバーが持つパワーをCGOドットコムの事業へダイレクトに注入。これまで以上に企業のイノベーション創出と、本質的な組織改革を強烈にバックアップしてまいります。

◎今後の展開

本連携により、Angeleekメンバーの皆様には、CGOドットコムのコアとなるCGO（チーフ・ギャル・オフィサー）としてご協力いただきます。

- Angeleekメンバーの「ギャル式ブレスト(R)︎」への参画- Z世代のインサイトを活用したアイデアの創出- ギャルカルチャーを軸としたトレンド分析・発信

など

組織のコミュニケーション活性化や、これまでにない斬新なアイディア創出を求める企業様に対し、新生CGOチームが強烈な刺激とポジティブな変化をお届けします。

今後もCGOドットコムでは、業界・業種問わずあらゆる企業の悩みの改善に向けて私たちができることを考え、実行・サポートしていきます。また公式HPではこれまでの実施レポートを掲載しています。ぜひご覧ください。

＜組織概要＞

Angeleek

2001年に誕生した伝説のギャルサー「Angeleek（アンジェリーク）」。当時最大級のギャルサークルとして一世を風靡し、数々のメディアに出演。ギャルカルチャーの発展に大きな影響を与え、平成ギャル文化を代表する存在として絶大な人気を誇る。令和に復活し、「ギャルマインド」を次世代へつなぐべく、新たなメンバーとともに活動を展開中

Instagram：https://www.instagram.com/angeleek_official/

合同会社CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行なっております。

主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)︎」は、CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト(R)︎」のフォーマットを使用し、世の中の課題や企業が持つ悩みに対して、新たな切り口から解決に向けた「アイデアのタネ」を発見するプログラムです。

組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイティブアイデアの創出をサポートします。

▶︎三菱鉛筆(株)様や東急建設(株)様、札幌市役所様など、110社以上の企業団体様との導入実績

▶︎掲載メディア「news zero」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」「Forbes Japan」「日本経済新聞」「日経MJ」「NHK」「激レアさんを連れてきた。」「スッキリ」など

公式サイト：https://cgo-gal.com/

X：https://twitter.com/gal_CGO

Facebook：https://www.facebook.com/galcgo/

Instagram：https://www.instagram.com/gal_cgo/

本件に関するお問い合わせ

合同会社CGOドットコム

広報チーム： https://cgo-gal.com/contact