クラシル、″日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足

クラシル株式会社

節約アプリ「レシチャレ」を運営するクラシル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀江 裕介、以下「クラシル」）は、2026年6月17日（水）、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで地域経済と生活者の家計を同時に応援する「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足しました。

プロジェクト第一弾として、静岡県を対象に、静岡県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシート投稿キャンペーンおよび、「クラシル」のフードプランナー監修による静岡産茶葉を使用したレシピの料理写真投稿キャンペーンを実施いたします。

対象店舗で静岡産茶葉をご購入いただき、「レシチャレ」でレシートを投稿すると50円相当の還元、さらに購入した静岡産茶葉で、公開された対象レシピ2品を作って写真をアップロードしていただく「たべチャレ」に参加すると、1品につき200円相当、2品合わせて400円相当の還元となるため、静岡県内の「レシチャレ」ユーザーは、1品あたり実質「約100円」で静岡産茶葉を利用した料理をお得にお楽しみいただくことができます。

「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」発足の背景

「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」は、終わりの見えない物価高に直面するなか、地域の豊かな食材とレシートの力を組み合わせることで、地域経済と生活者の家計を同時に応援すべく、クラシルが立ち上げたプロジェクトです。

この度、プロジェクト第一弾として、本日より静岡県にて、県内のスーパーマーケット・ドラッグストア等の小売店で購入できる静岡産茶葉を対象としたレシートおよび料理写真の投稿キャンペーンを実施いたします。

「レシチャレ」内の独自データ分析によると、静岡県は「日常のお買い物で、「レシチャレ」の対象商品に出会える確率」が全国1位※1（東京都比約3.1倍）、静岡県民1人あたりの年間還元額は全国2位※2（東京都の1.18倍）となっており、"レシートが最もお金に変わりやすい県"であることを受け、第一弾開催エリアとして静岡県を選定いたしました。

※1 クラシル株式会社「レシチャレ」調べ（2026年6月時点、対象小売店舗12チェーン）。人口1万人あたりのキャンペーン商品遭遇機会（各社の「レシチャレ」掲載商品数×各都道府県内店舗数÷都道府県人口）を独自に算出し、47都道府県で比較。

※2 クラシル株式会社が2025年4月～2026年3月までの実績を対象に算出。都道府県別の「レシチャレ」年間還元ポイント総額を、総務省の「2024年人口推計」に基づく各都道府県の人口で割ることで算出。なお、ユーザーの居住地は住所やアプリの利用実績から判定しており、特定のヘビーユーザーによる影響を排除するため、上位1%のユーザーを除外して計算。

「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト in 静岡」詳細

- 静岡県内の小売店舗様でご参加いただける、静岡産茶葉を対象とした「レシチャレ」キャンペーンお店で静岡産茶葉をご購入いただき、「レシチャレ」でレシートを投稿すると50円相当のポイントが還元されます。- 「クラシル」の専属フードプランナーが監修した、静岡産茶葉を使ったオリジナルレシピの料理写真投稿キャンペーン購入した静岡産茶葉で、公開された対象レシピ2品を作って写真をアップロードしていただく「たべチャレ」に参加すると、1品につき200円相当、2品合わせて400円相当の還元となります。

上記すべてのキャンペーンに参加いただくと合計450円相当のポイントが還元され、1品あたり「約100円」で美味しいお料理をお楽しみいただけます（おひとり様1回まで）。

キャンペーン名：「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト in 静岡」

実施内容・期間：

１.「静岡産茶葉」を対象とした「レシチャレ」キャンペーン

・期間：6月17日（水）～6月23日（火）

・内容：期間中、「茶葉ならなんでも」の「レシチャレ」がアプリ内に掲出。「茶葉」を購入したレシートを「レシチャレ」アプリで撮影いただくと50円相当のポイントを獲得することができます（おひとり様1回まで）。

・対象「レシチャレ」：「茶葉ならなんでも」

２.「静岡産茶葉」を使った「たべチャレ」キャンペーン

・期間：6月17日（水）～6月23日（火）

・内容：期間中、「静岡産茶葉」を使った下記「たべチャレ」がアプリ内に掲出。料理写真を送ることでそれぞれ200円相当のポイントを獲得することができます（おひとり様1回まで）。

・対象「たべチャレ」：「【たべチャレ】茶葉で！？お手軽ジェノベーゼ風パスタ」「【たべチャレ】茶葉香る 和風ポテサラ」

対象ユーザー：

・新規ユーザーもしくは、「レシチャレ」上で静岡県民と判定されている方のみが対象となります（対象店舗の指定はありません）。



※静岡県民判定は、「レシチャレ」アプリ内「マイエリア」で静岡県内を選択されている方、「レシチャレ」アプリで静岡県内のレシートを一度でも投稿されたことがある方、「レシチャレ」内アンケートで居住地を静岡県と回答したことがある方を対象に判定いたします。

その他留意事項：

※掲載期間は期間中でも予告なく変更される可能性がございます。

※本件に関するお問い合わせは「レシチャレ」アプリ内問い合わせページまでお願いします。

※ポイントから特典への引換時には別途手数料が発生する場合がございます。

静岡茶を「食べる」--「クラシル」監修オリジナルレシピ

「クラシル」のフードプランナーが、今回のプロジェクトのためにオリジナルレシピ2品を開発いたしました。静岡産茶葉を飲み物としてだけでなく、食材としても活用することで、静岡茶の消費の幅を広げる新たな提案です。

【茶葉で！？お手軽ジェノベーゼ風パスタ】

バジルの代わりとして茶葉を使用した一品です。茶葉ならではの爽やかな香りと、ほんのりとした渋みや旨みが加わることで、マンネリ化しやすい日常のパスタに新しいおいしさをもたらします。

レシピURL：https://www.kurashiru.com/recipes/d84fd0f6-3353-4de5-bc3b-c21757610080

【茶葉香る 和風ポテサラ】

茶葉を使用することで、すっきりとした風味が加わりマヨネーズのコクとバランスの良い後味に仕上がります。つぶつぶとした茶葉の食感もアクセントとなり、味わいに楽しさを添えます。

レシピURL：https://www.kurashiru.com/recipes/6b63ae7e-1a83-4f85-bcf3-d1f2bcb95792

「レシチャレ」・「たべチャレ」への参加方法

「レシチャレ」への参加方法：「レシチャレ」アプリで対象商品を購入したレシートを撮影・投稿するとポイントがもらえます。

「たべチャレ」への参加方法：「レシチャレ」アプリで購入した対象商品で、「クラシル」監修の指定レシピをつくって料理写真を投稿すると、さらにポイントがもらえます。

【クラシル株式会社 執行役員兼レシチャレBU GM 野村 知己】

終わりの見えない物価高のなか、「レシチャレ」を通じて地域の皆さまの家計を支え、地元食材の魅力を再発見いただきたいという思いから、「レシチャレ地域家計応援プロジェクト」を立ち上げました。

第一弾の舞台に静岡県を選んだのは、6チェーン・約400店舗もの対象店舗が広がり、日々のお買い物で対象商品に出会える確率が東京の約3.1倍と全国第1位であるなど、暮らしの中で自然と「お得」に出会える環境が整っているからです。

今後は静岡での取り組みを皮切りに、こうした「お得に買って、おいしく食べる」体験を全国の地域へと広げ、それぞれの地域の家計と豊かな食卓に貢献してまいります。

【ウエルシア薬局株式会社 東海支社 営業統括部長 江浜 克明】

「レシチャレ」をきっかけにご来店いただいたお客様が、普段よりも幅広く商品を手に取ってくださっており、『お店に足を運ぶきっかけになりながら、お買い物も楽しんでいただけている』ことが、「レシチャレ」を継続・拡大していきたいと思える大きな理由になっています。

今回の静岡での取り組みをきっかけに、よりウエルシアでのお買い物がお得にできるということの認知が広がり、たくさんのお客様にウエルシアの商品を手にとっていただく機会が増えれば良いと思います。

今後の展開

クラシル「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」は静岡を皮切りに、各地域へのプロジェクト展開を検討していきます。累計1,000万ダウンロードを突破した「レシチャレ」を通じ、「ものを買うだけ。料理を作るだけ。レシートが暮らしの味方に。」全国の家計応援に取り組みます。

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■節約アプリ「レシチャレ」について

「レシチャレ」は、日常生活のついでにポイントがたまるお得なアプリです。移動距離や特売情報(チラシ)の閲覧数、お買い物後のレシートの送信数に応じてアプリ内のポイントを獲得し、ためたポイントは様々な特典(他社ポイント・デジタルギフト・電子マネーなど)と交換できます。

「レシチャレ」サービスサイト

https://about.rewards.kurashiru.com/(https://about.rewards.kurashiru.com/)

【会社概要】

社名：クラシル株式会社（英文：Kurashiru, Inc.）

代表取締役社長：堀江 裕介

設立：2014年4月

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階

https://kurashiru.co.jp/ (https://kurashiru.co.jp/)



【本件に関するお問い合わせ先】

クラシル株式会社 レシチャレBU サービス広報

E-mail：contact.pr@kurashiru.co.jp 電話番号：080-5881-6966（菊地）