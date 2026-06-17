リサ・パートナーズ　茨城県笠間市におけるHazmat倉庫（危険物倉庫）開発事業への総額10.5億円のメザニンファイナンス実行のお知らせ

株式会社リサ・パートナーズ

株式会社リサ・パートナーズ（以下「RISA」）は、岩間合同会社（Hazmat倉庫開発を目的として設立された特別目的会社）に対し、茨城県笠間市におけるHazmat倉庫（危険物倉庫）開発事業の開発資金として、総額10.5億円のメザニンファイナンスを実行いたしましたので、お知らせいたします。

本件の背景と目的

Hazmatとは、危険物（Hazardous Materials）を指し、危険物を安全に保管・取り扱うために設計された施設を「Hazmat倉庫」と呼びます。

近年、EC市場の拡大やリチウムイオン電池関連製品の流通増加、半導体関連等の需要増加や、化粧品・香料・アルコール類など危険物に該当する商品の取扱量増加を背景として、危険物保管施設に対する需要が高まっています。また、物流業界においては荷主における法令順守や安全管理に対する要求水準が高まっており、適切な設備・管理体制を備えたHazmat倉庫の重要性が増しています。一方で、危険物倉庫は高い専門性や規制対応が求められることから供給が限定的であり、今後も需要拡大が見込まれる成長分野として注目されています。

RISAは、このような社会的要請の高まりに着目し、発展途上のマーケットであるHazmat倉庫分野に対して、本事業への資金支援を決定いたしました。

本件は、Hazmat倉庫開発事業における資金需要に対し、シニアローンとエクイティの中間に位置するメザニンファイナンスを提供するものです。RISAは、メザニンファイナンスを活用することで、開発事業者の円滑な資金調達と資本効率向上を支援するとともに、危険物物流インフラの整備促進に貢献してまいります。

今後の展開について

RISAはこれまで、北海道から沖縄まで全国で180を超える提携金融機関とのネットワークや、シンガポール現地法人を拠点とした東南アジアにおけるネットワークを活用し、国内外の企業などに対して投融資を行ってまいりました。

今後も、これまで培ってきた投融資のノウハウを活かし、伝統的な事業分野に加え、先見性を有する新たなビジネスモデルに対しても、幅広く最適な金融ソリューションを提供してまいります。

プロジェクト概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/175028/table/9_1_74ecb1510387ceb8dbf38eb0a454df1d.jpg?v=202606170252 ]株式会社リサ・パートナーズ

本社所在地：〒108-6219 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティＣ棟19階



○本件に関するお問い合わせ先 プリンシパル投融資部 谷野、林