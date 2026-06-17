今年も開催！選ばれたクジラデザインをみんなでペイント『クジラ・ダ・アンヌアーレ』作品募集─9/19～ ザッパ村でイベント開催

株式会社ZAPPA(C)水野康彦/Yasuhiko Mizuno

株式会社ZAPPA（代表：野阪愛由、本社：兵庫県姫路市石倉54-7）は、本社複合拠点「ザッパ村（ZAPPA VILLAGE）」で、2025年から開始している参加型アートイベント『クジラ・ダ・アンヌアーレ（わたしのクジラデザイン）』の作品募集を今年も開始します。選ばれた作品は、ザッパ村の全長12.7mのクジラ型モニュメント「クジラダファミリア」へ、みんなでペイントする共同製作イベントのデザインに採用（2026年9月19日～23日開催）。未完成でありつづける「クジラダファミリア」を毎年みんなで育てるプロジェクトです。選考作品にはザッパ村特典のほか、特別展示などをご用意しています。ご応募はオンラインフォームより公式LINE、または店頭にて受け付けしています。

クジラダファミリアのご紹介

(C)株式会社ZAPPA/ZAPPA Co.,Ltd

ザッパ村の中央に佇む、大きなクジラのモニュメント。村長のひらめきからはじまった、いつまでも完成しないクジラ型の噴水は、サクラダファミリアにならい「クジラダファミリア」と名付けられました。さまざまなデザインに変化してきたクジラダファミリア。村を訪れた皆さんの手で変化していくその姿は、その年の出会いと物語の記憶です。作る・見る・触れるが循環していく、いつまでも完成しないキャンバス。クジラダファミリアは、ザッパ村の理念「小さなしあわせを、大きなしあわせに」を体現しています。

プロジェクト／イベントの特徴

募集要項（抜粋）

イベント概要／ペイントイベント

ザッパ村の村長からのメッセージ

- あなたのデザインをみんなで実現選出されたデザインを2026年9月19日（土）~9月23日（水）みんなでペイント。塗る・貼る・描くは直感でOK。選ばれたデザインに沿ってつくる、だれでも参加できるこのワークショップは、親子でも友人同士でも、その瞬間そのものが作品の一部になります。- 「未完成」が育っていく年輪アート「クジラダファミリア」は毎年の時間が重なり変化しつづける、みんなの大きなキャンバス。自分の描いたものが、誰かの発見になり、写真に残る。あなたの人生を彩る思い出と体験を。- 村まるごと味わう余韻の時間フォトジェニックなザッパ村。播州織やさをり織りを用いた洋服のファッションショー、ワークショップ（衣）、地域食材を活かしたランチやスイーツ（食）、ザッパ村の庭園や就労支援の綿繰り体験（住）が、ゆるやな時間でつながる一日を楽しむことができます。これまで作り続けてきた様子(C)株式会社ZAPPA/ZAPPA Co.,Ltd- 応募要項：https://bit.ly/4etqrun（募集要項)- 募集内容：わたしのデザインするクジラダ・ファミリア（塗り絵フォーマット有）- 応募方法：１.原本郵送（送料はご負担願います）または店頭持参２.オンライン応募フォームに必要事項を入力・送信後、公式LINEを友だち追加の上、氏名＋作品画像を送信- 作品形式：１.原本で応募：塗り絵フォーマット。画材は問いません。２.データ応募：JPEG／PNG／PDF（幅1280ピクセル以上A4アスペクト比推奨）- 応募〆切：2026年7月20日（月）- 選考方法：主催者および選考協力者による審査で選出- 結果発表：2026年8月1日（土）- 表彰内容：最優秀賞、Mizunoデザイン賞、セルビーハウジング賞など- 注意事項：応募作品の著作権等は株式会社ZAPPAに帰属します。広報目的の掲出・撮影・記録に同意のうえご応募ください。受賞された方はイベントにご招待いたします。期間中、足をお運びください。昨年度のクジラダアンヌアーレの様子- 開催日時：2026年9月19日（土）～9月23日（水） 10:00～15:00選ばれたデザインを村民みんなでクジラダファミリアにペイント。19日より制作を開始し、23日には完成お披露目会を開催いたします。また、期間中は「くじらまつり」として下記コンテンツもお楽しみいただけます。ぜひご来場ください。- くじらまつりスケジュール9月19日（土）手作りの祭典／クジラ・ダ・アンヌアーレ開始9月20日（日）ファッションショー9月21日（月）SDGzappaの日｜ザッパでフリマ9月22日（火）てこぽこの祭典｜わた祭9月23日（水）クジラ・ダ・アンヌアーレ完成お披露目会 15:00よりセレモニー兼完成発表- 音楽生演奏：ザッパ村の音楽教室Bonish Music Lab.よりプロを目指す生徒による生演奏- 映えスポット：みんなでペイントする圧巻のフォトチャンス。1000坪の敷地にはフォトジェニックな映えスポットも多数点在。新しいクジラの姿とともに、家族や友人、カップルとほっこりな一日を。

まさか「クジラダファミリア」がこれほど多くの人に関わっていただける存在になるとは、 作り始めた当初想像もしていませんでした。そして昨年、「クジラ・ダ・アンヌアーレ」としての第一歩を踏み出すことが出来ました。 あれから一年。 小さな子どもも一流のアーティストも、 肩を並べてクジラのからだをキャンバスに絵を描く─そんな世代も立場も超えて共に創りあげるアートは、今年も新たな一歩を刻もうとしています。5年後10年後にはきっと姫路を代表する芸術祭として、芸術と自然を愛する人たちが年に一度ここザッパ村に集い、心からの笑顔と創造力が交わる風景が広がっているはずです。昨年の一歩が、今年の二歩目へ。どうか今年も、この歩みを応援してください。

- ザッパ村村長 野阪愛由

会場／アクセス

応募・来場のポイント

会社・施設概要

本件に関するお問合せ

(C)株式会社ZAPPA/ZAPPA Co.,Ltd- 会場：ザッパ村（ZAPPA VILLAGE）中央クジラダファミリア前- 住所：〒671-2231 兵庫県姫路市石倉54-7- アクセス：・JR姫新線「太市」駅から徒歩16分・山陽自動車道「姫路西」ICより約2分・姫路バイパス「太子東」ICより約7分- 応募される方：上記、応募要項（リンク参照）ご確認の上、郵送または直接店頭にお持ちいただくか、応募フォームから情報送信の上、 ザッパ村公式LINEより氏名を添えて作品画像を送信してください。- 見に／塗りに来る方：9/19～23はザッパ村へ。姫新線で太市駅下車、徒歩16分。車は「姫路西IC」から約2分。駐車場は約40台まで、無料でお停めいただけます。- 運営会社：株式会社ZAPPA- 所在地：〒671-2231 兵庫県姫路市石倉54-7- 公式サイト：https://zappa-village.jp/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/zappa_village/- 事業内容：自然素材の婦人服、雑貨・ワークショップ、カフェ、就労継続支援B型事業所をあつめた姫路市太市の複合拠点「ザッパ村」を運営。レザー工房や音楽スタジオ、ドッグサロンも集う。佐用町ではデイサービスも運営。経営理念は「小さなしあわせを、大きなしあわせに」。─おお「ざっぱ」はこころの余白、違いは補い合うパズルのピースと捉え、心のふるさととして、共創していくライフスタイルを提案している。- イベント問合先：株式会社ZAPPA 事業デザイン本部TEL：079-269-1048（代表）