株式会社Chammi

株式会社Chammi（東京都渋谷区、代表取締役 武井梨名、以下、当社）は、学校法人 ⿓馬学園（高知県）および高知県に協力し、生成AIを活用したショートアニメーション実践講座を開講します。対象は「龍馬情報ビジネス＆フード専門学校」「龍馬デザイン・ビューティ専門学校」の2校。「作って終わり」ではなく「届く作品を作る」を掲げ、地方から世界へ作品を発信するクリエイター育成に挑みます。

■ 特設サイト

https://www.cham-mi.com/lp/ryoma-ai-anime

■ 背景

日本のアニメ制作は長らく東京一極集中の構造にあり、地方在住のクリエイターには地理的・産業的な壁がありました。生成AIと縦型ショート動画の普及は、その前提を静かに揺らしています。少人数でも、地方からでも、世界の視聴者に届く作品を作れる時代へ。本講座は、その新しい可能性を受講生が実務として体験する地方発のパイロット・プログラムとして企画されました。

■ 本講座の3つの特徴

AI時代の映像制作を実践視点で学ぶ 生成AI映像制作の最前線を、ツールの座学ではなく、現場の判断とともに学びます。

高知をテーマにショート動画を制作 受講生が高知の風景・物語を生成AIで作品化。優秀作は高知県公式メディアへの掲載も検討します。

地方から世界へ発信するクリエイターを育成 完成度だけでなく「誰に、どう届けるか」まで含めた、クリエイターの働き方の入り口を設計します。

■ 開催概要

講座名：AIショートアニメ実践講座

主催：学校法人 龍馬学園

共催：高知県

協力：株式会社Chammi

対象：

龍馬情報ビジネス＆フード専門学校／ゲームクリエイター学科 2年生

龍馬デザイン・ビューティ専門学校／マンガ学科・グラフィックデザイン学科 学生 ＋ 外部受講者

構成：各校 全2回／各90分（講義＋自主制作＋作品講評）

成果物：高知県をテーマにした縦型ショートアニメ（9:16）

■ 開催日程

龍馬情報ビジネス＆フード専門学校

第一回：6月24日（水）14:30～

第二回：7月13日（月）13:10～

龍馬デザイン・ビューティ専門学校

第一回：6月23日（火）10:20～

第二回：7月14日（火）10:20～

■ 取材について

受講生による生成AIキャラクター・背景制作、高知をテーマにしたショートアニメの上映、プロクリエイターによる作品講評など、AI時代の地方クリエイティブ教育の現場として、映像・写真取材を歓迎いたします。

■ 本件に関するお問い合わせ

学校法人 龍馬学園 広報担当

協力：株式会社Chammi https://www.cham-mi.com/contact