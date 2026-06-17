【展示会出展】IPマーケティング包括支援サービス「Skettt（スケット）」が第18回デジタルマーケティング強化EXPOに出展。

株式会社Wunderbar

有名タレントの宣伝素材提供サービス「Skettt（スケット）」を運営する株式会社Wunderbar（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長尾慶人）は、2026年6月24日（水）から同6月26日（金）まで開催される、日本最大の東京ビッグサイトで開催される「第18回 デジタルマーケティング強化 EXPO（マーケティングWeek【夏】(https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html)）」に出展いたします。

＜展示会概要＞

展示会名：マーケティングWeek【夏】・第18回デジタルマーケティング強化EXPO

開催日時：6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

位置：ブース番号「M20-14」

主催：RX Japan株式会社

＜入場方法＞

下記弊社からの招待券を持参の上ご来場いただき、「西3ホール M20-14 Skettt」へお越しください。



▼招待券はこちら

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1696287884774496-KFU

＜Sketttとは＞

Skettt(https://skettt.com/)（スケット）は、提携事務所数150社・交渉可能タレント数5,000名以上のタレントサブスクサービスです。



通常のタレントキャスティング相場に比べ、低価格で全国区の有名タレントの宣伝素材（画像）を企業PR等に使える仕組みを構築し、これまで価格や範囲・アクセス・交渉の面で難易度が高かった中小・地方企業にも、タレント選定～起用～クリエイティブ制作までのハードルを大幅に下げ、より簡易的に活用できる仕組みを実現しました。

- 圧倒的な選択肢と柔軟性とサポート体制

最短1カ月からタレント素材の月額利用ができるSketttの最大の特徴は、圧倒的な選択肢と柔軟性とサポート体制です。



幅広い選択肢

・幅広い属性の芸能人が登録。他社と被らない施策が可能。

・交渉可能タレントは5,000名以上

・事務所提携数150社以上

素材活用とは思えない柔軟性

・まるでオリジナル素材のように活用可能なレギュレーション

・1か月からお試し検証利用可能

・静止画・動画・音声が利用可能

サポート体制

・あらゆる媒体の広告クリエイティブの制作をサポート

・SNS投稿やアンバサダー契約など多種多様なオプションを企画からご提案

・タレント活用のプロが専任のプランナーとして伴走



サービス開始から10,000件以上のご依頼相談を受けており、業界や規模に問わず多くの企業様にSketttを通してタレントの宣伝素材をご利用いただいております。



活用事例や実際の効果などは、展示会ブースにて詳細をお伝えいたします。

導入事例一覧を見る :https://skettt.com/case-study

【株式会社Wunderbarについて】

会社名：株式会社Wunderbar

本社：東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 10階

代表者：代表取締役 長尾 慶人

会社URL：https://wunderbar.co.jp/

TEL：03-6824-0597