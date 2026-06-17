【梅雨の防カビ対策】貼るだけで隙間の汚れを防ぐ、透明仕様の「汚れ・カビ防止テープ」新発売！

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨を販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2026年6月17日（水）梅雨時期の水回り・窓まわりの汚れやカビ対策に役立つ「汚れ・カビ防止テープ」を発売します。貼るだけで、キッチンや洗面所、トイレの隙間などの気になる場所をガード。透明素材で空間になじみやすく、掃除の手間軽減にもつながるアイテムです。

汚れ・カビ防止テープとは？

梅雨時期は、湿気によるカビや水回りの汚れが気になりやすい季節です。特に、壁や窓の隙間、キッチン・洗面所まわりは、気づかないうちに汚れが蓄積しやすい場所でもあります。

「汚れ・カビ防止テープ」は、そんな“汚れる前”の対策に着目したアイテムです。気になる場所に貼ることで、汚れやカビ菌の付着を防止。透明仕様で目立ちにくく、生活感を抑えながら空間になじみます。

※本製品は汚れ・カビの付着を防止するものであり、既についた汚れやカビを除去する効果はありません。

「汚れ・カビ防止テープ」の4つの特徴

■透明仕様で目立ちにくい ■曲面・角にも貼りやすい

■たっぷり使えるロングサイズ ■家中の隙間に使える

クリア素材を採用しているため、貼っても悪目立ちしにくく、キッチンや洗面所などの空間になじみやすいデザインです。生活感を抑えながら使用できるので、見た目を気にする場所にも取り入れやすく、インテリアの雰囲気を崩しません。テープには中心線が入っており、貼る位置を確認しながらまっすぐ貼りやすい仕様です。角度のある場所や曲面にもフィットしやすく、壁際やシンクまわりなどの細かな部分にもきれいに施工できます。必要な長さに合わせて自由にカットできるため、無駄なく使用できます。幅2.2cm×長さ300cm、幅広3.8cm×長さ200cmの2サイズ展開で、気になる隙間をまとめて対策できるのもポイントです。キッチン・洗面所・窓まわり・壁の隙間など、汚れやカビが気になりやすい場所に幅広く対応。水回りを中心に、家のさまざまな場所へ貼るだけで簡単に対策できます。

商品概要

汚れ・カビ防止テープ

【サイズ】2.2cm×300cm/3.8cm×200cm

【JAN】4953980515070/4953980515087

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど