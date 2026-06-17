【THEフィッシング】繊細なアタリを見極める！爆釣！相模湾のマルイカ釣り／6月20日(土)放送

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テレビ大阪株式会社

左から高槻慧（たかつき　さとし）・杉野美星（すぎの　びせい）、マルイカ　(C)テレビ大阪


【番組名】「THEフィッシング」


繊細なアタリを見極める！


爆釣！相模湾のマルイカ釣り


【放送日時】2026年6月20日(土)夕方5：30～6：00


テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット


＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞


【出演者】


高槻慧（たかつき　さとし）


杉野美星（すぎの　びせい）


【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/





繊細なアタリを見極める！爆釣！相模湾のマルイカ釣り


今回は、シーズン真っ盛りの“マルイカ釣り”。


竿先に伝わるアタリが繊細なため、掛けるのが難しいと思われがちだが、コツさえ掴めば簡単！アタリをアワせたときの重量感がたまらない！そして、食べても美味しい人気のターゲット！



マルイカ　(C)テレビ大阪

アングラーは、関東を中心に幅広い沖釣りに精通している高槻慧。



高槻、マルイカ　(C)テレビ大阪

そして、週に１回はマルイカ釣りに通っているという、杉野美星。



杉野、マルイカ　(C)テレビ大阪

舞台は、相模湾。神奈川県・三浦半島の西側に位置する葉山鐙摺（あぶずり）港から出船する。



(C)テレビ大阪

２人は、今“マルイカ釣り”で主流のゼロテン釣法でスタート！オモリが海底に着いた状態でラインを張らず、弛めず、テンションをゼロにして待つ。宙釣りに比べて、ラインが張っていない分、イカが違和感なく食ってくる。



高槻　(C)テレビ大阪

船長の合図で釣りスタート！


イカの群れは移動するのが速い。合図があったら、即仕掛けを投入することが重要だ。オモリが着底したら、竿を上下に叩いて、誘いを入れて待つ。



左から杉野・高槻　(C)テレビ大阪

「はい！来たー！」


開始早々、高槻に来た！



高槻、マルイカ　(C)テレビ大阪

一方の杉野も…


「すごい！重いですよ！」



杉野　(C)テレビ大阪

今日は爆釣の予感！


今シーズン、好調のマルイカ釣り。これを見れば、誰でもマルイカゲット間違いなし！大爆釣の30分、お楽しみに！