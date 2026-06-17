【海洋博公園】ちいさなお子さまから大人まで楽しめる！ 7/1～8/31「海洋博美ら海夏休みスペシャル2026」開催！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

海洋博公園では、7月1日（水）～8月31日（月）の期間中に、「海洋博美ら海夏休みスペシャル2026」を開催します。期間中は、夏休みの思い出づくりや自由研究にもおすすめのイベントが盛りだくさん！ぜひこの機会にお楽しみください。

バーチャル餌やり体験！君も飼育員!?

飼育員しか体験できないジンベエザメやマンタへの餌やりをバーチャルで体験しよう！

【日時】7月18日(土)～19日(日)、

25日（土）～26日(日)

14：00～16：00

【場所】沖縄美ら海水族館4階 イベントホール

【料金】無料

ふしぎな植物と昆虫展～小さなジャングル探検～

食虫植物と昆虫たちが暮らす、小さなジャングルの世界を探検しよう！

【日時】7月18日（土）～8月23日（日）

8：30～17：30（入館締切17:00）

※水曜日は休館日

【場所】熱帯ドリームセンター（美ら島植物園）

【料金】入館料のみ（高校生以上760円、中学生

以下無料）

ダンボール迷路～おばけスペシャル～

ダンボール迷路にひそむ沖縄のおばけを探しながら、ゴールを目指そう！

【日時】7月18日（土）～8月23日（日）

の土日祝

9：30～16：30（入館締切16:00）

【場所】海洋文化館1階多目的ホール

【料金】中学生以下200円/高校生以上海洋文化

館入館料190円

竜馬美ら海ミュージックナイト

ジンベエザメやナンヨウマンタが悠々と泳ぐ「黒潮の海」大水槽をバックにヴァイオリンや三線の生演奏をお楽しみください。

Vol.１ ヴァイオリニスト「竜馬」特別公演

【日時】8月1日（土）～3日（月）

19：00～、20：00～（各回約30分）

Vol.２ りんけんバンド「上原知子」特別公演

※演奏中の映像撮影はできません

【日時】8月11日（火・祝）

18：30～、19：30～（各回約30分）

【両場所】水族館1F「黒潮の海」大水槽前

【両料金】水族館入館料のみ

りんけんバンド[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/194_1_a1ec2e52d854ff98ccb6e8b8ee9ca1a1.jpg?v=202606170252 ]

「海洋博美ら海夏休みスペシャル2026」の他のイベントについては下記の特設サイトよりご確認ください。

特設サイトはこちらから :http://oki-park.jp/summerspecial/

「海洋博公園」

1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会跡地に翌年開園した国営公園。亜熱帯性気候の沖縄にあり東シナ海に抱かれた広大な敷地には、“海―その望ましい未来―を志向した万博の精神やレガシーを受け継ぐ多彩な施設群が整備され、数多くの“本物”に触れる中で「太陽と花と海」を感動体験できます。特に沖縄の海に丸ごと出逢える沖縄美ら海水族館や、海とともに生きる人の営み・文化に触れられる海洋文化館、海や人の土台となる大自然の生命力を古代遺跡や熱帯植物を通じて感じるパワースポット、熱帯ドリームセンターは、絶対に見逃せない世界有数の3大スポット。長い歴史や地球規模での多様な文化に触れ、それを鏡として自己への理解や世界の認識の在り方を更新する場所、また人と海との関わりの原点に立ちかえり海を捉え直し、海の望ましい在り方を探る場所、それが海洋博公園です。“美ら海”を興味の入口として、その奥に広がる悠久の時や文化を体感してください。