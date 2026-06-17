名古屋駅前の「ナナちゃん」が新衣装でお色直し！

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、6月24日、名古屋駅前のランドマークである「ナナちゃん」の新たな衣装をお披露目します。これにあわせ「ナナちゃんストリート」に新たな空間装飾を施すなど、訪れる皆さまへワクワクをお届けするとともに、この地域をさらに明るく盛り上げます。

詳細は下記のとおりです。

1.新衣装のお披露目

名鉄のコーポレートカラーを取り入れた、スタイリッシュで洗練されたデザインを採用しました。まずは6月24日から1週間、ナナちゃんは新衣装を着用します。その後も、広告やイベント等の特別衣装をナナちゃんが着用しない“通常時”は、この新衣装で皆さまをお迎えします。

※着用期間：2026年6月24日(水)～6月30日(火)

着用イメージ

2.「ナナちゃんストリート」の新たな空間演出

「ナナちゃんストリート」にて広告やイベント等がない期間は、新衣装のデザインと連動した天吊りバナーなどの空間装飾を新たに施します。単なる通路としてではなく、空間全体がナナちゃんと一体となることで、通行される方が思わず足を止め、誰かに写真を送って伝えたくなるような空間を演出します。

※装飾期間：2026年6月24日(水)～

空間演出イメージ

3.「ナナちゃん」および「ナナちゃんストリート」のロゴを新設

より多くの方に親しんでいただくため、ナナちゃんのスタイリッシュなシルエットを生かした独自のナナちゃんロゴなどを制作しました。今後、各種グッズを展開するなど幅広く活用し、地域を彩るアイテムとして皆さまにお届けします。

ロゴイメージ

4.ナナちゃんの新たなミッションとコンセプト

1973年の誕生以来、名古屋の「待ち合わせの聖地」として愛されてきたナナちゃん。これからは「まちを彩るニュースメーカー」をコンセプトに活動していきます。さまざまな企業や自治体、商品等の衣装を着こなし、皆さまに話題を提供するとともに、この地域の魅力を全国へ、そして世界へ発信し続けます。