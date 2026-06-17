〈ラ・プレリー〉ヘラルボニーとの、アート・コラボレーションを展開“美へのまなざし”と“異彩”が響き合う、アートとアイケアの特別な体験

ラ・プレリージャパン株式会社

スイス発のラグジュアリースキンケアブランド〈ラ・プレリー〉は、株式会社ヘラルボニーとのアート・コラボレーションを展開いたします。

ヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに、新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニーです。主に知的障害のある作家のアートを、ライセンス事業やブランドコラボレーションなどを通じて社会に届け、福祉を起点とした新しい文化の創造に取り組んでいます。

ラ・プレリーは、ヘラルボニーが有する大胆な創造性と、多様な感性を肯定する姿勢に共鳴し、昨年に続き2回目となるコラボレーションを実施いたします。サイエンスとアート、そしてスイスならではの美意識を融合し、時を超える美しさを追求してきたラ・プレリーにとって、ヘラルボニーとの取り組みは、美のあり方をより自由に見つめ直すアート・イニシアティブです。

今回は、千葉県出身の作家・市川浩志氏による作品《マレー大韓馬鳥》を起用しました。馬やチャボヒョウタンなど、自身の偏愛するモチーフから着想を得て作品を生み出す市川氏。作品全体にちりばめられた、まなざしを想起させる小さな円形のモチーフは、観る人の想像力を刺激し、多層的な解釈へと誘います。

90年の歴史と伝統を重ね、サイエンスという探求のまなざしから美を追求してきたラ・プレリー。そのまなざしは、市川氏が世界を見つめる独自の視線と響き合い、時を超えて広がる新たな美の世界を描き出します。

本コラボレーションを記念し、市川浩志氏の作品《マレー大韓馬鳥》をデザインに取り入れた限定アイテムとして、ファブリックハンカチとシルクスカーフをご用意いたします。アートを日常に取り入れながら、ラ・プレリーとヘラルボニーが共有する大胆さ、創造性、多様な美しさを感じていただける特別なアイテムです。

さらに、作品に描かれた“眼”のモチーフから着想を得て、ラ・プレリーが長年培ってきたアイケアの魅力にもフォーカスします。目もとは、表情や印象を大きく左右する繊細なパーツです。ラ・プレリーは先進のスキンケアサイエンスにより、凜としたハリ感とうるおいに満ちた目もとの肌へ導く多彩なアイケア製品を展開してきました。

アートがもたらす“まなざし”と、ラ・プレリーが見つめ続けてきた目もとの美しさ。そのふたつを重ね合わせ、アートを鑑賞するように自身の肌と向き合う、特別なビューティー体験をご提案いたします。

■阪急うめだ本店にて先行POP UPを開催

全国展開に先駆け、2026年６月24日（水）から30日（火）まで、阪急うめだ本店２階 HANKYU BEAUTY キレイキレイスタジオにて、先行POP UPイベントを開催いたします。

会場では、作家・市川浩志氏の世界観をご紹介するとともに、ラ・プレリーのアイケア製品やスキンキャビアコレクションをご体験いただけます。印象を左右する目もとの肌に着目し、ラ・プレリーならではのカウンセリングやタッチアップを通じて、凛としたハリ感とうるおいに満ちたまなざしへ導くアイケア体験をご提案いたします。

また、イベント会場では、コラボレーション記念の特別お買上げプレゼントに加え、イベント限定キットもご用意いたします。

■ヘラルボニーアーティストを起用したスペシャルノベルティ 特別お買上げプレゼント

ラ・プレリー製品を税込33,000円以上ご購入の方に、作家・市川浩志氏のアートを起用したファブリックハンカチをプレゼントいたします。

また、税込88,000円以上ご購入の方には、同デザインのシルクスカーフをプレゼントいたします。

ファブリックハンカチ

対象：税込33,000円以上ご購入の方

サイズ：51.5cm × 51.5cm

素材：オーガニックコットン

シルクスカーフ

対象：税込88,000円以上ご購入の方

サイズ：80cm × 80cm

素材：シルク

※税込121,000円以上お買い上げの方には両方の プレゼントをお受け取りいただけます。

※プレゼントの数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

■イベント限定キット

SC ラックス アイクリーム キット

税込 62,150円

[内容]

SC ラックス アイクリーム N 20mL

SC リキッドリフト N 5mL

フォームクレンザー 50mL

SC エッセンシャル キット

税込 19,800円

[内容]

SC エッセンス-イン-ローション 80mL

SC ハイドロ エマルジョン 5mL

シュプリーム バーム クレンザー 15mL

スイス UV プロテクションヴェール SPF50・PA++++ 5mL

■先行POP UPイベント概要

名称：〈ラ・プレリー〉コラボレーション with ヘラルボニー POP UP イベント

会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）

会場：阪急うめだ本店 2階 HANKYU BEAUTY キレイキレイスタジオ

内容：ヘラルボニーとのコラボレーション紹介、コラボレーション記念特別お買上プレゼント、ラ・プレリーのアイケア体験、イベント限定キットの展開

お問い合わせ：阪急うめだ本店 7階 HANKYU BEAUTY MAISON〈ラ・プレリー〉

TEL：06-6313-7501（直通）

■全国展開について

作家・市川浩志氏のアートを起用した特別お買い上げプレゼントは、阪急うめだ本店での先行POP UPイベント終了後、2026年７月１日（水）より全国のラ・プレリーカウンターにて展開いたします。

※一部お取り扱いのない店舗がある場合がございます。

※数量限定。なくなり次第終了となります。

■作家紹介

市川浩志

千葉県出身。アトリエAUTOS所属。馬やチャボひょうたんなど、

独自のモチーフをもとに、鮮やかな色彩と自由な構成による作品を制作。

近年は、牧場で実際の馬を観察することや、書籍・写真資料の研究を通じて、表現の世界をさらに深化・拡張させています。

■ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指す

クリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。

自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

■ラ・プレリーについて

ラ・プレリーは、スイスの美学とサイエンスを融合させたラグジュアリースキンケアブランド。

ブランドを象徴する「スキンキャビアコレクション」は、キャビアの恵みを先進のサイエンスで昇華し、肌に豊かなハリと輝きをもたらします。”時を超える美”を追求するその哲学は、今なお進化を続けています。

■企業情報

ラ・プレリージャパン株式会社

所在地：東京都港区南麻布4-11-21 ザ・パークレックス南麻布2階

TEL：03-6456-4271（代表）

URL：https://www.laprairie.com/ja-jp

ラ・プレリー公式HP :https://www.laprairie.com/ja-jp/

ラ・プレリー公式LINE :https://lin.ee/G6o14rQ