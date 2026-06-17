新刊『なぜか伝わる人の 言わない技術』6月22日(月）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『なぜか伝わる人の 言わない技術(https://pub.jmam.co.jp/book/b675781.html)』を2026年6月22日（月）全国の書店およびネット書店で発売します。

■本書の内容

人を動かしているのは、言葉そのものではなく、印象や空気、

そして間といった「言葉の外側」にあるもの

説明しているのに、なぜか伝わらない。

言葉を尽くしているのに、相手の反応が動かない。

一方で、

多くを語らなくても信頼され、話が通る人がいます。

その違いは、「話し方」ではありません。

言葉の前にある説得力です。

人は言葉を聞く前に、すでに相手を評価しています。

余裕のなさ、焦り、落ち着き、安心感――。

そうした印象は、視線、姿勢、沈黙、声のトーン、間など、

言葉以外の情報から先に伝わってしまうのです。

本書では、

・話す前から決まっている印象

・沈黙や「間」が生む説得力

・視線、姿勢、声など非言語の伝わり方

・あえて言葉を足さない判断

・言語化が求められる時代の空気の読み方

といった観点から、

「言葉を増やさなくても伝わる人」の共通点を整理します。

説明を増やすほど、伝わるとは限らない。

言葉を足すほど、説得力が増えるとも限らない。

むしろ、信頼を生む人ほど、

何を言うかより、何を言わないかを選んでいます。

言葉の技術ではなく、

言葉が届く状態をつくる技術。

会議、プレゼン、上司・部下との会話、オンラインコミュニケーションまで、

日常の仕事の場面で使える

「伝わる人の静かなコミュニケーション」をまとめた一冊です。

■書籍概要

タイトル：なぜか伝わる人の 言わない技術

編 著：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

発 売 日 ：2026年6月22日（月）

価 格：1,760円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：192ページ

判 型：四六

ＩＳＢＮ：9784800594495

■目次

第1章 言葉は、話す前に届いている

第2章 黙ることで生まれる説得力

第3章 言葉を使わなくても伝わってしまう

第4章 あえて言わないという判断

第5章 言語化時代の「空気を読む力」

第6章 言葉が届く人は、何を足さないのか

■著者プロフィール

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

企業の人材育成支援、手帳・書籍の発行などを主な事業とする。人材育成支援事業では、長年の実績と豊富なノウハウにより企業の人材育成や組織開発をサポートしている。

■紙面のご紹介

伝わる状態をどうつくるか、そのために何を引くかを判断する技術を伝えます

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