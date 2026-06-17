【株式会社アトラス】店頭で選ばれる“使いやすさ”をOEMで実現。市場ニーズに応えるドリンクウェアをライフスタイルWeek TOKYO内「第25回 国際テーブル&キッチンウェアEXPO夏」にてご紹介

株式会社アトラス

昨今は猛暑需要や節約需要の拡大により、ドリンクウェア関連市場は今シーズンも大きな伸びが見込まれています。特に利便性と衛生面を両立した製品への関心が高まる中、当社製品はお手入れのしやすさと優れた保冷・保温力を強みに、高い支持を獲得しています。展示ブースでは、ユーザーニーズを捉えた機能設計と使いやすさを両立した製品ラインアップを展開。実際に手に取っていただきながら、その使い勝手や品質の高さをご体感いただけます。多くのOEM生産を手がけ、国内屈指の店頭導入実績を誇る専門メーカーとして、新製品を中心に20以上のシリーズをご紹介いたします。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■ 売れる商品を実現する一貫OEM体制

水筒をはじめとするステンレス製ドリンクウェア・キッチン用品のOEM開発において、企画・設計・知財・検品・物流・撮影まで全工程を自社で一貫して対応する体制を構築。3DCADによる精度の高い試作、業界屈指の金型バリエーション、知財出願による権利保護、約100名体制の全数自社検品、多品種小ロット混載に対応した安定供給体制など、商品開発から販売後の運用まで、すべてをお任せいただける国内唯一のパートナーです。

■ 設計・試作・金型のご提案

3DCADによる精度の高い設計を起点に複数台の3Dプリンターでモックアップの作成が可能で、動作確認と各種耐久テストを繰り返しながら製品化まで一貫して対応します。保有する金型の数はステンレスボトル業界でも屈指で、完全オリジナルの新規金型開発はもちろん、既存金型を活用したカラー変更・印刷デザインのカスタムまで、ご予算とご要望に合わせた最適な提案が可能です。プロダクトデザイナーとグラフィックデザイナーが社内に在籍しており、形状から包材のビジュアルまでトータルでデザインを担います。

■ 知的戦略

特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権の取得と管理を自社で一括して行い、累計50件以上の出願実績があります。競合商品との抵触リスクを事前に洗い出したうえで商品開発を進めるため、販売開始後の差し止めリスクを最小化できます。さらに、主力提携工場とは国内専売契約と秘密保持契約を締結しており、自社金型・デザイン情報の漏洩を徹底的に防いでいます。お取引先様のPB商品を、権利の面からも守る体制が整っています。

■ 品質管理・検品

生産地に約100名の検品員を擁する子会社が工場に常駐し、自社基準による全数検品を実施しています。品質情報は本社とリアルタイムで共有されており、問題があれば即座に対応。本社内には商品開発室を併設し、保温保冷試験・耐熱耐冷試験・真空断熱性能検査・塗膜耐摩耗試験・取っ手繰り返し強度試験など、JIS基準に準拠した多角的な試験をすべて自社で行います。JIS以外でも色ブレの防止には測色計による数値管理を導入し、ロット間のばらつきも厳密にコントロールしています。

■ 物流・在庫・供給体制

複数の提携工場で生産した商品を、一つのコンテナに混載して納品できる独自の仕組みを持っており、必要な商品を必要なタイミングで届ける安定供給を実現します。中国の自社倉庫に在庫をストックすることで国内在庫リスクを軽減し、欠品ロスが起きにくい体制を整えています。

■ マーケット調査・商品企画

店頭・EC双方での豊富な販売実績をもとに、業態ごとの市場分析と販売動向の調査を実施。最新トレンドと購買データを組み合わせた商品企画を提案します。ターゲット顧客の解像度が高い提案ができるのは、自社でブランドを複数展開し、実際に市場と向き合い続けているアトラスならではの強みです。

展示会ブースでは、実際の商品サンプルと開発事例をご覧いただけます。新商品の立ち上げから既存品のコスト改善まで、ぜひ現地でご相談ください。

■ 出展商品(一部抜粋)

AQUAGE (アクアージュ) ダイレクトボトル

“親がラク”だから選ばれ、子供も使いやすいボトル

食洗機対応でお手入れ簡単な子供用水筒。真空断熱二重構造により、2000mLサイズでは6時間後も9℃以下をキープし、暑い日でも飲み頃の温度が長持ち。広口設計で氷も入れやすく、毎日の準備もスムーズです。さらに、軽量で持ちやすく子どもでも扱いやすい設計に加え、衝撃に強い底面構造で落としても安心。クマ・アニマル・スター・スポーティなど豊富なデザイン展開で、お子さまの好みに合わせてお選びいただけます。

品番：ADBT-Q604 / ADBT-Q804 / ADBT-Q1004 / ADBT-Q1504 / ADBT-Q2004

色：

600mL … アイスブルー(IBL) / ピンクベアー(BEAR) / アニマルグリーン(ANI) / スターブルー(STBL)

800mL … パープル(PU) / イエロー(YE) / スターピンク(STPK)

1000mL … ライムグリーン(LGR) / オレンジ(OR) / スターヴァイオレット(STVI)

1500mL … ブルー(BL)

2000mL … グレー(GY)

保冷効力(6時間)： 10℃以下（600mL、800mL） / 9℃以下(1000mL、1500mL、2000mL) 保冷専用

価格：オープン価格

Activa (アクティバ) ハンドル付きダイレクトボトル

開栓、がぶ飲み瞬間チャージ。2秒で開栓できるスポーツボトル

持ち運びやすさとペットボトルのような操作性でスポーツ時や日常生活の水分補給に便利と、発売当初から好評をいただいています。本製品の最大の特徴はゴクゴク飲める直飲みタイプの飲み口と、紛失する心配のないふた一体型のキャップ。さらに軽量タイプで持ち運びやすく、あらゆる場面で便利な折りたたみ式ハンドル付きです。スポーツドリンクにも対応しています。

品番：ADHB-600 / ADHB-1000

色：

600mL … ホワイト（WH） / グレー（GY） / ネイビー（NV）

1000mL … ホワイト（WH） / グレー（GY） / ネイビー（NV） / ブルーグリーン（BGR） / ブライトオレンジ（BROR） / ブライトイエロー（BRYE） / ブライトグリーン（BRGR）

保冷効力(6時間)： 9℃以下(全サイズ共通) 保冷専用

価格：オープン価格

＊保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をせんユニットの下端まで入れ、水温が4℃±1℃になったとき、せんユニットをして縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度です。

■ 展示会情報

会 期：2026年6月24日(水) ～26日(金) 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト ライフスタイルWeek TOKYO内「第25回 国際テーブル&キッチンウェアEXPO夏」

ブースNo.：東1ホール L4-6

ブース名：株式会社アトラス

展示会ホームページより事前来場登録の上、ご来場ください。

公式HP：https://www.lifestyle-expo.jp/hub/ja-jp.html

主催：RX Japan

■ 製品に関するお問い合わせ

お問い合せフォーム：https://www.atlas-scm.jp/contact/

電話番号：042-660-8870（代表）

受付時間：9時～18時 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

■企業情報

株式会社アトラスは、多くの企業様からのOEM生産受注を受け国内屈指の店頭導入実績を持つステンレス製卓上用品・キッチン用品メーカーです。シリーズ累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE in BOTTLE（ボトルインボトル）」、5層の断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK（テンピーク）」など、日常の様々なシーンで活躍する個性あるアイテムを開発・製造しています。品質や機能性にこだわった製品は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品としても採択されています。よりエコに、より快適な生活に寄り添うために。これからも移り変わるニーズに応え、お客様の潤いある毎日をサポートする製品をお届けしていきます。

■アトラス関連サイト

公式オンラインショップ https://www.atlasonline.jp/

Yahoo店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/atlas2001/

amazon店 https://www.amazon.co.jp/atlas

楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/atlas-online/

au Pay店 https://wowma.jp/user/91652623

メルカリ店 https://mercari-shops.com/shops/254EQP9qLCS38GerhGrzLA

Qoo10店 https://www.qoo10.jp/shop/atlasonline

株式会社アトラス

代表取締役：林一郎

所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

設立：2001年

公式HP : https://www.atlas-scm.jp/

業内容：小売業・卸売業者様へのオリジナル商品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び輸入業務。弊社オリジナル製品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び卸販売。