冷涼刺激でスカッと爽快！シトラス風味の瞬間刺激が特徴の“瞬間スッキリ飲料”「イラリセット」　2026年6月22日（月）より新発売

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウスウェルネスフーズ株式会社は、GABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合した、炭酸と冷涼感による爽快感が特徴の「イラリセット」を、2026年6月22日（月）より全国のコンビニエンスストア、駅売店などのチャネルで発売いたします。内容量は140ml、オープン価格（税別参考小売価格158円）。

■「イラリセット」開発ストーリー

（1）まだ市場には無い「瞬間スッキリカテゴリー」の創出

スパイスの力でお客様のライフリズムをサポートしたいという思いから、お客様が抱えるお悩みについてハウスウェルネスフーズ独自の調査を行ってきました。その結果、労働環境など生活の変化が影響し、お客様の間に“瞬間的にスッキリしたい”という需要が高まっていることがわかりました。

「イラリセット」は、ハウス食品グループの長年のスパイス研究を活かし、シソ香料やジュニパーベリーエキスなどのスパイス香気成分を特徴とした製品として開発しました。市場には無い「瞬間スッキリカテゴリー」としてお客様に新しい価値を提供します。

（2）飲んだ瞬間、刺激的な味覚でスッキリ！

「イラリセット」はGABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合。炭酸と冷涼感で爽快感を得られるシトラス風味（無果汁）に仕上げました。飲むと瞬間的にスッキリでき、快適な状態で過ごすことをサポートします。

（3）仕事でスッキリしたくなった時に

「イラリセット」は仕事でスッキリしたいと感じることがある方に、ぜひお試しいただきたいです。140mlで飲み切りやすいサイズのため、打ち合わせ前などの隙間時間でも手軽に飲むことができます。

また、全国のコンビニエンスストアや駅売店で販売しておりますので、通勤時やお出かけ先でスッキリしたくなった時にもおすすめです。

■製品特徴

・GABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種（ビタミンB1、ビタミンB6、ナイアシン）、クーリングフレーバーを配合。

・炭酸の刺激と冷涼感による爽快感。

・飲んだ瞬間にスッキリするようなシトラス風味。（無果汁）

※薬を服用の方、通院中、妊娠中及び授乳中の方は、飲用に関して医師へご相談ください。

※1日当たり1本を目安にお飲みください。

■プロモーション

働き盛りのビジネスパーソンに向けたプロモーションを、2026年7月から首都圏中心に展開していきます。広告には、タレントのコロコロチキチキペッパーズを起用し、様々なキャッチコピーとナダルさんの表情を活かした広告を電車・駅構内・Web広告にて展開します。

＜タレントプロフィール＞

コロコロチキチキペッパーズは、ナダルと西野創人からなるお笑いコンビ。NSC大阪校で出会った二人が意気投合し、2012年に結成し活動をスタートした。独自の世界観を持つコントや漫才、そしてナダルの強烈なキャラクターと西野の冷静かつ的確なツッコミを武器に、多くのファンを魅了している。

2015年には、日本最高峰のコント師を決める大会であるキングオブコント2015で優勝。一躍お茶の間の人気者となり、その後もバラエティ番組や劇場公演、イベント出演など幅広い分野で活躍の場を広げてきた。近年では、ナダルの予測不能な言動や人間味あふれるキャラクターが注目を集める一方で、西野も企画力やトーク力を発揮し、コンビとして新たな魅力を発信している。

■製品概要

●製品名 ：「イラリセット」

●内容量 ：140ml

●価格 ：オープン価格（税別参考小売価格158円）

●発売日 ：2026年6月22日

●発売地区 ：全国

●発売チャネル ：コンビニエンスストア・駅売店