日本のリップケア製品市場規模、2034年までに2億1,500万米ドルに到達へ（CAGR 3.81%で成長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352703/images/bodyimage1】
日本のリップケア製品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のリップケア製品市場：製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のリップケア製品市場は2025年に1億5360万米ドルに達し、2034年には2億1500万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.81%で成長すると見込まれている。
日本のリップケア製品市場は、リップバーム、色付きリップトリートメント、リップスクラブ、SPF配合リップ製品、多機能リップケア・カラーハイブリッド製品など、国内の美容・パーソナルケア産業全体において戦略的に重要なセグメントを形成しています。日本の消費者は、乾燥を防ぎ、環境ストレスから唇を守り、自然な唇の色を引き出すリップケア製品を積極的に求めており、アンチエイジング、紫外線対策、天然由来成分やオーガニック成分といった特定の効果を持つ製品への需要が高まっています。消費者は製品の品質、安全性、処方に細心の注意を払い、肌に優しく、無香料で、皮膚科医推奨の製品を好む傾向があります。セルフケアと健康への関心が高いことから、リップケア製品は贅沢品ではなく、日々の必需品として捉えられています。
日本のリップケア市場は、劇的な美容効果よりも長期的な唇の健康、バリア機能の維持、そして穏やかな効果を優先する、Jビューティー特有の「予防重視」の哲学によって形成されています。この哲学は、リップバームや保護トリートメントに対する持続的な日常的な需要を生み出すと同時に、保湿ケア、カラー、アンチエイジング効果、UVカット効果を1つの便利なフォーマットに組み合わせた多機能ハイブリッドフォーマットのイノベーションを促進しています。日本のリップケア製品市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2030年には2億9,990万米ドルの収益に達すると予測されています。これは、中核となるリップバームカテゴリーと、色付きリップバーム、SPF配合リップケア、プレミアム保湿トリートメントなど、急速に成長している関連セグメントの両方における力強い商業的勢いを反映しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-lip-care-products-market/requestsample
主要な市場推進要因
セルフケア文化、季節的な需要、そして日用品としてのポジショニング
日本に深く根付いたセルフケア文化は、リップケア製品市場の商業的な原動力となっています。日本人女性は平均して1日に5種類以上のスキンケア製品を使用するなど、徹底したスキンケア習慣を重視する文化は、総合的な肌の健康維持に欠かせない要素として、リップケアにも自然と広がっています。特に乾燥する冬場の季節的なスキンケアの変化は、保湿・保護効果のあるリップ製品への需要を高めており、高い美容意識がイノベーションを後押しし、ブランド各社は色付きリップバーム、多機能製品、限定版アイテムなど、美容に敏感な消費者にアピールする製品を提供するようになっています。
北海道の厳しい冬の低湿度と大雪から、沖縄の強い紫外線にさらされる亜熱帯気候まで、日本の地理的な気候の多様性は、地域特有のリップケア需要プロファイルを生み出しています。関東、東北、北海道の冬の乾燥は、高保湿リップバームや閉塞性トリートメントへの需要を高めています。一方、消費者向けSPFリップケアというカテゴリーを事実上発明した国である日本の強力な紫外線対策文化は、あらゆる地域でSPF配合リップ製品への年間を通じた需要を支えています。韓国と日本は、アジア太平洋のリップケア市場におけるイノベーションのベンチマークを設定しています。Kビューティーの影響により、リップケアとカラーを融合させた製品が普及する一方、日本の洗練された処方技術と紫外線化学の専門知識は、機能性リップケアのイノベーションにおけるグローバルなトレンドセッターとしての地位を維持しています。
日本のリップケア製品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のリップケア製品市場：製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のリップケア製品市場は2025年に1億5360万米ドルに達し、2034年には2億1500万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）3.81%で成長すると見込まれている。
日本のリップケア製品市場は、リップバーム、色付きリップトリートメント、リップスクラブ、SPF配合リップ製品、多機能リップケア・カラーハイブリッド製品など、国内の美容・パーソナルケア産業全体において戦略的に重要なセグメントを形成しています。日本の消費者は、乾燥を防ぎ、環境ストレスから唇を守り、自然な唇の色を引き出すリップケア製品を積極的に求めており、アンチエイジング、紫外線対策、天然由来成分やオーガニック成分といった特定の効果を持つ製品への需要が高まっています。消費者は製品の品質、安全性、処方に細心の注意を払い、肌に優しく、無香料で、皮膚科医推奨の製品を好む傾向があります。セルフケアと健康への関心が高いことから、リップケア製品は贅沢品ではなく、日々の必需品として捉えられています。
日本のリップケア市場は、劇的な美容効果よりも長期的な唇の健康、バリア機能の維持、そして穏やかな効果を優先する、Jビューティー特有の「予防重視」の哲学によって形成されています。この哲学は、リップバームや保護トリートメントに対する持続的な日常的な需要を生み出すと同時に、保湿ケア、カラー、アンチエイジング効果、UVカット効果を1つの便利なフォーマットに組み合わせた多機能ハイブリッドフォーマットのイノベーションを促進しています。日本のリップケア製品市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2030年には2億9,990万米ドルの収益に達すると予測されています。これは、中核となるリップバームカテゴリーと、色付きリップバーム、SPF配合リップケア、プレミアム保湿トリートメントなど、急速に成長している関連セグメントの両方における力強い商業的勢いを反映しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-lip-care-products-market/requestsample
主要な市場推進要因
セルフケア文化、季節的な需要、そして日用品としてのポジショニング
日本に深く根付いたセルフケア文化は、リップケア製品市場の商業的な原動力となっています。日本人女性は平均して1日に5種類以上のスキンケア製品を使用するなど、徹底したスキンケア習慣を重視する文化は、総合的な肌の健康維持に欠かせない要素として、リップケアにも自然と広がっています。特に乾燥する冬場の季節的なスキンケアの変化は、保湿・保護効果のあるリップ製品への需要を高めており、高い美容意識がイノベーションを後押しし、ブランド各社は色付きリップバーム、多機能製品、限定版アイテムなど、美容に敏感な消費者にアピールする製品を提供するようになっています。
北海道の厳しい冬の低湿度と大雪から、沖縄の強い紫外線にさらされる亜熱帯気候まで、日本の地理的な気候の多様性は、地域特有のリップケア需要プロファイルを生み出しています。関東、東北、北海道の冬の乾燥は、高保湿リップバームや閉塞性トリートメントへの需要を高めています。一方、消費者向けSPFリップケアというカテゴリーを事実上発明した国である日本の強力な紫外線対策文化は、あらゆる地域でSPF配合リップ製品への年間を通じた需要を支えています。韓国と日本は、アジア太平洋のリップケア市場におけるイノベーションのベンチマークを設定しています。Kビューティーの影響により、リップケアとカラーを融合させた製品が普及する一方、日本の洗練された処方技術と紫外線化学の専門知識は、機能性リップケアのイノベーションにおけるグローバルなトレンドセッターとしての地位を維持しています。