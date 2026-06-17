国家戦略下の硬質炭素負極材市場見通しと産業調査- 年平均成長率（CAGR）36.1％の超高速成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、2025年のグローバルハードカーボン負極材市場規模は約0.2億米ドルであった。
グローバルハードカーボン負極材市場は2026年から2032年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.1%で拡大し、2032年には1.8億米ドルに達すると見込まれている。
2025年の時点で、上位5社は市場全体の約74.0%を占めており、Kuraray、Jiangxi Litan、Best Carbonなどのリーダー企業がグローバルハードカーボン負極材市場を主導している。
ハードカーボンとは、3000°Cという高温の下で処理しても黒鉛に転換できない固体炭素である。チャー（char）あるいは非黒鉛化性炭素としても知られ、日常的には木炭として表現される。ハードカーボンは、炭素質前駆体を酸素非存在下で約1000°Cに加熱することにより生成される。ハードカーボンの前駆体としては、ポリ塩化ビニリデン（PVDC）、リグニン、スクロースなどが挙げられる。一方、ポリ塩化ビニル（PVC）や石油コークスなどの他の前駆体は、ソフトカーボンすなわち黒鉛化性炭素を生成する。ソフトカーボンは3000°Cに加熱することで容易に黒鉛へ変換され得る。ハードカーボンは現在、ナトリウム電池用負極材料の主流である。一般的に使用されるハードカーボンの前駆体は主にバイオベースであり、例えばモウソウチク、ココナッツシェル、デンプン、クルミ殻などがある。同時に、無煙炭、ピッチ、フェノール樹脂などの化学原料も使用可能である。フェノール樹脂などの合成ポリマー前駆体も含まれる。
市場規模と今後5年予測： バイオベース主流も供給安定性が課題
グローバルハードカーボン負極材市場は現在、ナトリウムイオン電池の商用化黎明期に合わせて本格的な立ち上がり段階にある。LP Information調査チームの最新レポート「世界硬質炭素負極材市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/591834/anode-hard-carbon-material)によると、2025年の市場規模は消費額ベースで約0.2億米ドルであった。同市場は2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.1%という高い伸びを示し、2032年には市場規模が1.8億米ドルに達すると予測されている。
この高い成長率を支える最大の推進力は、ナトリウムイオン電池の商用化が2026年以降に本格的に始動することにある。エネルギー貯蔵や低速電動モビリティなど、コスト感応度の高い分野においてリチウムイオン電池に対する代替需要が顕在化しており、負極材としてのハードカーボンの需要を構造的に押し上げている。
製品タイプ別では、2025年時点でバイオベース製品が販売数量の約86.35%を占める。ただし、ヤシ殻や稲わらなどバイオマス由来のタンパク質構造のバラツキが大きく、万トンレベルの大量生産におけるバッチ安定性が課題となっている。一方、ピッチ由来やコールタール由来のハードカーボンは構造安定性と一致性に優れ、大量生産に向いているとの評価が市場で高まっている。
図. 硬質炭素負極材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352659/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352659/images/bodyimage2】
図. 世界の硬質炭素負極材市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルハードカーボン負極材市場は2026年から2032年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.1%で拡大し、2032年には1.8億米ドルに達すると見込まれている。
2025年の時点で、上位5社は市場全体の約74.0%を占めており、Kuraray、Jiangxi Litan、Best Carbonなどのリーダー企業がグローバルハードカーボン負極材市場を主導している。
ハードカーボンとは、3000°Cという高温の下で処理しても黒鉛に転換できない固体炭素である。チャー（char）あるいは非黒鉛化性炭素としても知られ、日常的には木炭として表現される。ハードカーボンは、炭素質前駆体を酸素非存在下で約1000°Cに加熱することにより生成される。ハードカーボンの前駆体としては、ポリ塩化ビニリデン（PVDC）、リグニン、スクロースなどが挙げられる。一方、ポリ塩化ビニル（PVC）や石油コークスなどの他の前駆体は、ソフトカーボンすなわち黒鉛化性炭素を生成する。ソフトカーボンは3000°Cに加熱することで容易に黒鉛へ変換され得る。ハードカーボンは現在、ナトリウム電池用負極材料の主流である。一般的に使用されるハードカーボンの前駆体は主にバイオベースであり、例えばモウソウチク、ココナッツシェル、デンプン、クルミ殻などがある。同時に、無煙炭、ピッチ、フェノール樹脂などの化学原料も使用可能である。フェノール樹脂などの合成ポリマー前駆体も含まれる。
市場規模と今後5年予測： バイオベース主流も供給安定性が課題
グローバルハードカーボン負極材市場は現在、ナトリウムイオン電池の商用化黎明期に合わせて本格的な立ち上がり段階にある。LP Information調査チームの最新レポート「世界硬質炭素負極材市場の成長予測2026～2032」(https://www.lpinformation.jp/reports/591834/anode-hard-carbon-material)によると、2025年の市場規模は消費額ベースで約0.2億米ドルであった。同市場は2026年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）36.1%という高い伸びを示し、2032年には市場規模が1.8億米ドルに達すると予測されている。
この高い成長率を支える最大の推進力は、ナトリウムイオン電池の商用化が2026年以降に本格的に始動することにある。エネルギー貯蔵や低速電動モビリティなど、コスト感応度の高い分野においてリチウムイオン電池に対する代替需要が顕在化しており、負極材としてのハードカーボンの需要を構造的に押し上げている。
製品タイプ別では、2025年時点でバイオベース製品が販売数量の約86.35%を占める。ただし、ヤシ殻や稲わらなどバイオマス由来のタンパク質構造のバラツキが大きく、万トンレベルの大量生産におけるバッチ安定性が課題となっている。一方、ピッチ由来やコールタール由来のハードカーボンは構造安定性と一致性に優れ、大量生産に向いているとの評価が市場で高まっている。
図. 硬質炭素負極材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352659/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352659/images/bodyimage2】
図. 世界の硬質炭素負極材市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）