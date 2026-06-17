デジタル高速印刷機の世界市場2026年、グローバル市場規模（レーザー式、インクジェット式）・分析レポートを発表
2026年6月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル高速印刷機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル高速印刷機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
デジタル高速印刷機市場は、2024年に13億5100万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には16億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.2％と見込まれており、印刷業界のデジタル化や短納期印刷需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
デジタル高速印刷機は、製版工程を介さずにデジタルデータを直接印刷機へ送信し、カラー印刷を行う印刷設備です。従来のオフセット印刷と異なり、デジタルデータから直接出力できるため、短納期、小ロット、多品種印刷への対応が可能となっています。
システムは主にプリプレスシステムとデジタル高速印刷機によって構成されます。プリプレスシステムは画像や文字情報の受信・処理・転送を担当し、印刷機はその情報を紙などの基材へ印刷します。一部のシステムでは製本や断裁機能も統合されており、ワンストップ型の印刷サービスを実現しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、短納期印刷や少量多品種印刷への需要増加です。企業や個人顧客は、必要な部数のみを迅速に印刷するサービスを求めており、デジタル印刷技術の優位性が高まっています。
また、広告・販促活動の多様化も市場成長を後押ししています。販促物、ポスター、パンフレット、販促冊子などの印刷需要が継続して存在しており、高品質かつ迅速な印刷サービスへの需要が拡大しています。
さらに、電子商取引市場の成長や個別対応型印刷需要の増加も市場拡大要因となっています。顧客ごとに異なる内容を印刷できる可変データ印刷への需要が高まっており、デジタル印刷技術の採用が進んでいます。
市場では印刷速度向上、高画質化、省エネルギー化、自動化対応などが主要な技術開発テーマとなっており、生産効率と印刷品質の両立が進められています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、レーザー式デジタル高速印刷機、インクジェット式デジタル高速印刷機、その他製品に分類されています。
レーザー方式は高い印刷品質と安定した生産性能を持ち、商業印刷やオフィス向け印刷分野で広く利用されています。
インクジェット方式は高速化と高画質化が進んでおり、商業印刷やパッケージ印刷分野における採用が拡大しています。また、多様な素材への印刷が可能であることから用途が広がっています。
用途別では、広告・メディア、出版・印刷、包装・ラベル、その他用途に分類されています。
広告・メディア分野では販促物やマーケティング資料の制作に活用されています。出版・印刷分野では書籍や冊子のオンデマンド印刷に利用されています。包装・ラベル分野では多品種少量生産への対応能力が評価され、需要が拡大しています。
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競争環境
市場には世界的な印刷機器メーカーや複合機メーカーが多数参入しており、技術力やブランド力を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「デジタル高速印刷機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、デジタル高速印刷機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
デジタル高速印刷機市場は、2024年に13億5100万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には16億7700万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.2％と見込まれており、印刷業界のデジタル化や短納期印刷需要の拡大を背景に安定した成長が期待されています。
デジタル高速印刷機は、製版工程を介さずにデジタルデータを直接印刷機へ送信し、カラー印刷を行う印刷設備です。従来のオフセット印刷と異なり、デジタルデータから直接出力できるため、短納期、小ロット、多品種印刷への対応が可能となっています。
システムは主にプリプレスシステムとデジタル高速印刷機によって構成されます。プリプレスシステムは画像や文字情報の受信・処理・転送を担当し、印刷機はその情報を紙などの基材へ印刷します。一部のシステムでは製本や断裁機能も統合されており、ワンストップ型の印刷サービスを実現しています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、短納期印刷や少量多品種印刷への需要増加です。企業や個人顧客は、必要な部数のみを迅速に印刷するサービスを求めており、デジタル印刷技術の優位性が高まっています。
また、広告・販促活動の多様化も市場成長を後押ししています。販促物、ポスター、パンフレット、販促冊子などの印刷需要が継続して存在しており、高品質かつ迅速な印刷サービスへの需要が拡大しています。
さらに、電子商取引市場の成長や個別対応型印刷需要の増加も市場拡大要因となっています。顧客ごとに異なる内容を印刷できる可変データ印刷への需要が高まっており、デジタル印刷技術の採用が進んでいます。
市場では印刷速度向上、高画質化、省エネルギー化、自動化対応などが主要な技術開発テーマとなっており、生産効率と印刷品質の両立が進められています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、レーザー式デジタル高速印刷機、インクジェット式デジタル高速印刷機、その他製品に分類されています。
レーザー方式は高い印刷品質と安定した生産性能を持ち、商業印刷やオフィス向け印刷分野で広く利用されています。
インクジェット方式は高速化と高画質化が進んでおり、商業印刷やパッケージ印刷分野における採用が拡大しています。また、多様な素材への印刷が可能であることから用途が広がっています。
用途別では、広告・メディア、出版・印刷、包装・ラベル、その他用途に分類されています。
広告・メディア分野では販促物やマーケティング資料の制作に活用されています。出版・印刷分野では書籍や冊子のオンデマンド印刷に利用されています。包装・ラベル分野では多品種少量生産への対応能力が評価され、需要が拡大しています。
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競争環境
市場には世界的な印刷機器メーカーや複合機メーカーが多数参入しており、技術力やブランド力を中心とした競争が展開されています。