日本の道路貨物輸送市場インテリジェンスレポート2035：売上予測、市場シェア、および戦略的動向
Survey Reportsは、「日本の道路貨物輸送市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本の道路貨物輸送市場概要
日本の道路貨物輸送市場は、国内取引、製造業、電子商取引活動を支える物流・サプライチェーンエコシステムにおいて重要な役割を果たしている。この分野は、高度に整備された道路インフラ、高い車両信頼性、効率的なラストマイル配送ネットワークといった日本の強みの恩恵を受けている。電子商取引、小売業、ジャストインタイム型製造からの需要増加により、都市部および都市間ルートにおける貨物輸送量が拡大している。さらに、テレマティクス、ルート最適化、車両フリートの自動化といった技術進展が、運用効率の向上に寄与している。一方で、ドライバー不足、燃料費の上昇、排出規制といった課題により、物流事業者は電気自動車や持続可能な輸送ソリューションの導入を迫られており、これが市場の将来成長を形作っているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における日本の道路貨物輸送市場規模は1,758億米ドルであった。さらに、日本の道路貨物輸送市場は、2035年末までに2,256億米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本の道路貨物輸送市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038235
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の道路貨物輸送市場分析によれば、迅速かつ効率的な配送ニーズの高まり、現代物流およびフリート管理における技術活用、電子商取引および国内流通の成長、ならびに高度なインフラと物流技術の導入を背景として、日本の道路貨物輸送市場規模は拡大すると考えられる。日本の道路貨物輸送市場における主要企業としては、DHLグループ、福山通運株式会社、日立物流、KRS株式会社、鴻池グループ（鴻池運輸株式会社を含む）、三井倉庫ホールディングス株式会社、日本通運ホールディングス株式会社、山九株式会社、西濃ホールディングス株式会社、トランコム株式会社などが挙げられるのである
目次
● 日本の道路貨物輸送市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までを対象とした日本の道路貨物輸送市場の需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、仕向地別、積載形態別、コンテナ化別、輸送距離別、温度管理別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の道路貨物輸送市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 液体貨物および固体貨物
● 仕向地別：
○ 国内および国際
● 積載形態別：
日本の道路貨物輸送市場概要
日本の道路貨物輸送市場は、国内取引、製造業、電子商取引活動を支える物流・サプライチェーンエコシステムにおいて重要な役割を果たしている。この分野は、高度に整備された道路インフラ、高い車両信頼性、効率的なラストマイル配送ネットワークといった日本の強みの恩恵を受けている。電子商取引、小売業、ジャストインタイム型製造からの需要増加により、都市部および都市間ルートにおける貨物輸送量が拡大している。さらに、テレマティクス、ルート最適化、車両フリートの自動化といった技術進展が、運用効率の向上に寄与している。一方で、ドライバー不足、燃料費の上昇、排出規制といった課題により、物流事業者は電気自動車や持続可能な輸送ソリューションの導入を迫られており、これが市場の将来成長を形作っているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における日本の道路貨物輸送市場規模は1,758億米ドルであった。さらに、日本の道路貨物輸送市場は、2035年末までに2,256億米ドルに達する収益規模が見込まれている。日本の道路貨物輸送市場は、2025年から2035年の予測期間において、約2.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると想定されているのである。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の道路貨物輸送市場分析によれば、迅速かつ効率的な配送ニーズの高まり、現代物流およびフリート管理における技術活用、電子商取引および国内流通の成長、ならびに高度なインフラと物流技術の導入を背景として、日本の道路貨物輸送市場規模は拡大すると考えられる。日本の道路貨物輸送市場における主要企業としては、DHLグループ、福山通運株式会社、日立物流、KRS株式会社、鴻池グループ（鴻池運輸株式会社を含む）、三井倉庫ホールディングス株式会社、日本通運ホールディングス株式会社、山九株式会社、西濃ホールディングス株式会社、トランコム株式会社などが挙げられるのである
目次
● 日本の道路貨物輸送市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までを対象とした日本の道路貨物輸送市場の需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、仕向地別、積載形態別、コンテナ化別、輸送距離別、温度管理別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の道路貨物輸送市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 液体貨物および固体貨物
● 仕向地別：
○ 国内および国際
● 積載形態別：