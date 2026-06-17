Tシャツプリントをはじめ、オリジナルトートバッグやタオルなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な印刷通販デジタを運営する株式会社デジタ(所在地：岐阜県恵那市、代表取締役：藤下 和也)は、2026年6月13日(土)、オリジナルデザインがプリントされた布生地をご注文いただける「布生地プリント」の取り扱いを開始しました。





布生地プリントのサイトOPEN





＜布生地プリントの説明ページ＞

https://bit.ly/3REpHtE









■新商品「布生地プリント」の特徴

(1)50cmから1,500cm(15m)まで対応！表現を広げる10種類の生地をラインナップ

オリジナルデザインがプリントされた布生地を、お試ししやすい50cmから1,500cm(15m)の長尺までご注文可能です。

生地は全10種類の定番ラインナップをご用意。綿素材と混紡素材(T/C)があり、厚みも様々なため、作りたいアイテムや用途に合わせてお選びいただけます。印刷には顔料インクジェットプリントを採用しており、発色が鮮やかで、細かな柄や文字まで綺麗に表現できます。少量のハンドメイド用途から、本格的な販売・制作用の長尺プリントまで、幅広い用途にご活用いただけます。





＜生地ラインナップ(全10種類)＞

8号帆布、10号帆布、20×16オックスフォード、20番手シーチング、50番手ブロード、60番手ローン、20番手カツラギ、30番手ビエラ、60番手サテン、T/Cウェザー





(2)最短3営業日発送＆選べる2つの納品形態

ご注文から最短3営業日発送の短納期でお届けします。

納品形態は、生地を折り畳んだ状態でお届けする「畳み納品(無料)」と、生地にシワがつかないよう紙管に巻いた状態でお届けする「紙管納品(別途550円)」の2種類をご用意。お届け後の加工方法や用途に合わせてお選びいただけます。





選べる2つの納品形態





長さ ： 50cm～1,500cm

プリント巾 ： 102cm～104cm

生地巾 ： 112cm～114cm

生地の厚さ ： 薄手(0.16mm)～厚手(0.81mm)

プリント方式： 顔料インクジェットプリント

納期 ： 3営業日～7営業日

納品形態 ： 畳み納品(無料)・紙管納品(別途550円)

価格 ： 1,457円(税込)～









■画像を置くだけで自動パターン化！初心者でも簡単に作れる「デザインシミュレータ」

Web上でデザインから注文・入稿まで完結する「デザインシミュレータ」に、布生地プリントを追加しました。デザインシミュレータ内の素材やお手持ちの画像を配置するだけで自動的にパターン(総柄)化されるため、専用のデザインソフトに不慣れな方でも、直感的に美しいテキスタイルデザインを作成することができます。





布生地プリントのデザインシミュレータ





＜布生地プリントのデザインシミュレータ＞

https://bit.ly/4e3v64T









■無料サンプルと50cmの「お試しサイズ」を推奨

生地の印刷仕上がり品質や質感をお客様ご自身の目でご確認いただけるよう、無料の「布生地印刷サンプル」をご用意しております。無料サンプル請求ページより「布生地印刷サンプル」セットをお申し込みいただくと、すべての生地の印刷サンプルをお届けします。





＜無料サンプル請求ページ＞

https://bit.ly/4e2caUe





また、長尺のご注文をいただく前に、まずは小さいサイズで安価にお試しいただける50cmの「お試しサイズ」での試作・テスト印刷を推奨しております。





50cmの「お試しサイズ」





■会社概要

商号 ： 株式会社デジタ

所在地 ： 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2695-727

代表者 ： 代表取締役 藤下 和也

事業内容 ： 印刷通販事業( https://www.digitaprint.jp/ )

企業サイトURL： https://www.digita.co.jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/DIGITA_print

Instagram ： https://www.instagram.com/digita_print/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCVZtxHNRMvFmNbw37U2HoXw

note ： https://column.digitaprint.jp/









■一般消費者向けのお問い合わせ先

印刷通販デジタ

TEL ： 0573-59-8388

MAIL ： support@digitaprint.jp

お問い合わせフォーム： https://www.digitaprint.jp/contact/index.php

対応可能時間 ： 平日10:00～17:00