淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、大阪府大阪市にて開催される西日本最大級の“推し”をテーマに、アニメを中心とした多彩なコンテンツを大阪・茶屋町エリアで展開する街回遊型イベント「ちゃやまち推しフェスティバル2026」に6月20日（土）、21日（日）の2日間限定で出店いたします。

本イベントでは、当パークの常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズはもちろん、現在開催中の期間限定アトラクション、TVアニメ『進撃の巨人』とコラボしたニジゲンノモリのグッズも販売！マンガ、アニメ好きの方はもちろん、ご友人やご家族でぜひお楽しみください。

2日間で13万人以上が参加した「ちゃやまち推しフェスティバル」に、ついに！ニジゲンノモリが初登場です。過去にニジゲンノモリに来たことがある人も、知っていてもまだ行けていない人も、まずはPOPUPストアでニジゲンノモリの魅力を知って・買って、お楽しみください！ニジゲンノモリでしか手に入れられない、オリジナルコラボグッズの数々を手に入れよう！

■概要

開店期間： 2026年6月20日（土）、21日（日） 会場： 旧梅田ロフトビル（大阪府大阪市） 内容： ・ニジゲンノモリオリジナルグッズの販売 ・「ニジゲンノモリ」最新情報の案内等 URL： https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ ©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ TM & © TOHO CO., LTD. © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX ©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会