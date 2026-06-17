神戸発祥の老舗かつ丼店「かつ丼吉兵衛」が、池袋東口店限定で最大800円お得になるクーポン3種を公式アプリで配信開始。新登場のチキンかつから定番メニューまで、お一人でもグループでも気軽に楽しめるラインナップです。

池袋東口店限定クーポン配信中！

株式会社 吉兵衛（本社：神戸市中央区、代表取締役：上林 守）が運営する老舗「かつ丼吉兵衛」は、池袋東口店限定企画として、公式アプリにて最大800円（※選択する対象商品による）お得になる3種類の店舗限定クーポンの配信を開始いたしました。 お一人でのランチから同僚との食事まで、シーンに合わせたお得なクーポンをご用意しています。 クーポンのご利用方法は簡単。公式アプリをダウンロード後、会員登録時に「池袋東口店」をお気に入り店舗に登録すれば、クーポンを即座にご利用いただけます。

【新メニューをお得に！】新定食お試しクーポン

新登場のチキンかつ2枚入り「チキンかつ定食（2枚）」が、通常1,100円から200円引きの900円でお楽しみいただけます。鶏むね肉を使用し、ジューシーな食感が特徴。とんかつより少し小さめながら、2枚入っているので満足感たっぷりです。毎月2枚配信、8月末までの限定企画となっています。

【一緒にお得！】2人で来てお得クーポン

人気の対象商品（通常1品880円～1,150円）の中から、お好きな2品をお選びいただき、2品合計1,500円（税込）でご提供します。 2人でご来店いただいた際に、お得にお楽しみいただけるクーポンを毎月3枚配信いたします。 【対象商品】玉子とじかつ丼・ソースかつ丼・韓辛味噌マヨかつ丼・とんかつ定食 ※ いずれも背ロースか肩ロースかお選びいただけます。 かつ丼のサイズ変更は承っておりません。ご了承ください。

【おひとり様大歓迎！】1人もお得クーポン

人気の定食・メイン商品（通常1品880円～1,150円）の中から、どれをおひとつ選んでいただいても1品780円（税込）でご提供します。 お仕事帰りのサク飯や、休日のソロランチに。お得にお好きなメニューをお選びいただけます。 こちらのクーポンを毎月3枚配信いたします。 【対象商品】玉子とじかつ丼・ソースかつ丼・韓辛味噌マヨかつ丼・とんかつ定食 ※ いずれも背ロースか肩ロースかお選びいただけます。 かつ丼のサイズ変更は承っておりません。ご了承ください。

クーポン詳細 【利用対象店舗】かつ丼吉兵衛 池袋東口店 【取得方法】かつ丼吉兵衛公式アプリをダウンロードして、会員登録時に「池袋東口店」をお気に入り店舗にご登録ください。 会員様で、お気に入り店舗に登録されていない場合は、アプリ右上のMenuから会員情報変更をタップし、お気に入り店舗をご登録ください。 【利用方法】公式アプリのクーポン画面から、ご希望のクーポンを選び「このクーポンを使う」をタップした後に表示されるQRコードを券売機にてスキャンしてください。 【注意事項】・他クーポンや割引サービスとの併用はできません。 ・池袋東口店のみでご利用いただけます。 ・状況により予告なく終了、または期間を延長する場合がございます。

かつ丼吉兵衛公式アプリのダウンロードはこちら

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6670603195 Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yoshibei.app ※ネット・アプリ注文ではクーポンをご利用いただけません。ご来店時のご利用をお願いします。

かつ丼吉兵衛 池袋東口店

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-27-5 関口ビル1階 営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30） 席数：カウンター席 14席

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期間限定商品やお得な情報は公式SNSで配信中。 X(Twitter): https://twitter.com/Yoshibeidon Instagram: https://www.instagram.com/yoshibei_ikebukurohigashi/ Facebook: https://www.facebook.com/katsudonyoshibei YouTube: https://youtube.com/channel/UCQs7ynAkFP3txeRLoWPWvgg?si=HH0W #かつ丼吉兵衛

かつ丼吉兵衛について

1979年、神戸・三宮市場で創業。当初はカウンター6席1坪弱の小さな店からスタートし、2010年に株式会社吉兵衛を設立。現在は直営店7店舗、FC店1店舗の計8店舗を展開しています。

1979年の創業以来、試行錯誤を重ね辿り着いた飽きの来ないあっさり味の玉子とじかつ丼を提供しております。 とんかつは創業当時から使用している、肉肉しい味わいの「肩ロース」とあっさり肉質柔らかな「背ロース」の2種類から肉の部位を選んでいただき、サクサク感を大切にしたパン粉をまぶし、油でカラッと揚げております。 テンポよくカットしたカツを、門外不出の出汁に入れ、タイミングを見計らい卵をかけます。 最後にネギをのせ、ご飯の上に盛りつければ吉兵衛の玉子とじかつ丼の完成です。