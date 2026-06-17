全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、上質な大人の趣味を体験する番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送しております。6月18日（木）夕方6時30分～は、「時計作り」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。 アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/ ■番宣映像：https://youtu.be/iG5tjf1T9nI

2．放送時間・番組内容

6月18日（木）夕方6時30分～7時00分 #8「時計作り」

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=iG5tjf1T9nI

GENERATIONSの中務裕太さんをゲストに迎え、世界にひとつだけの腕時計作りに挑戦。ケースデザインやベルトの色、針の形状を選び、文字盤は自らの手で仕上げていきます。慣れない細かな作業に二人とも悪戦苦闘。果たして、自分好みの時計は出来るのか？ 都心で、夢中になれるシャイニングなひとときを過ごします。 ■出演：大橋大記、中務裕太（GENERATIONS）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき） 1971年6月18日生まれ。大阪府出身。 15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業25年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながらタレント・俳優・MCとして活動中。

■中務裕太（なかつか ゆうた） 幼い頃からダンスを始め、2012年11月、GENERATIONSのパフォーマーとしてメジャーデビュー。EXPG STUDIOスーパーバイザーや「I AM ME.」ディレクターを務め、後進育成にも力を注ぐ。俳優や朗読劇にも挑戦し、さらに自身企画の「マルチダンス」で新たな表現を追求。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。