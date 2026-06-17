「なっぷ」がwebサイトを全面刷新！自然言語で探せる「なっぷAIコンシェルジュ」β版を同時提供開始

株式会社R.project

株式会社R.project（本社：千葉県安房郡鋸南町、代表取締役：丹埜倫、以下「R.project」）が運営するキャンプ場検索・予約サイト『なっぷ』は、2026年6月17日（水）より、webサイトの全面リニューアルを実施いたします。今回のリニューアルでは、多様化するキャンパーのみなさまのニーズに合わせ、「必要な情報の整理」「より効率的な情報収集」「導線のシンプル化」を軸としたデザイン刷新およびレスポンシブ化を行いました。また、これにともない、自然言語で直感的に施設を探すことができるAIチャットボット「なっぷAIコンシェルジュ」のβ版を同時にリリースいたします。

サービスページURL：https://www.nap-camp.com(https://www.nap-camp.com)

■開発の背景と目的

近年、アウトドアスタイルの多様化にともない、ユーザーがキャンプ場に求めるこだわりや条件は細分化傾向にあります。日本最大級のキャンプ場検索・予約サイトとして多くのユーザーに利用される中、よりスムーズに理想のキャンプ場と出会える環境を整えるため、webサイトの全面的な見直しにいたりました。スマートフォンやタブレットなど、あらゆるデバイスから快適に閲覧できるようデザインを最適化（レスポンシブ化）し、情報の視認性と操作性を向上させるとともに、これまでの条件検索では表現しきれなかった細かなニュアンスにも寄り添える、AIチャットボットを同時に導入します。

■注目機能：会話しながら直感的にキャンプ場が探せる「なっぷAIコンシェルジュ」β版

webサイトのリニューアルに合わせ、新たな検索機能としてAIチャットボット「なっぷAIコンシェルジュ」のβ版を公開いたします。

- 直感的な自然言語（※1）検索「こどもと一緒に川遊びができる、東京から車で●分以内の静かなキャンプ場を教えて」といった普段通りの話し言葉や具体的な文章で入力すると、AIが条件に合致するおすすめの施設を即座に提案するサービスです。- 細かなニュアンスやこだわりを反映従来のキーワードやチェックボックスの選択だけでは見つけられなかった、ユーザーひとりひとりの“こだわり”に寄り添った最適な施設探しを可能にします。

（※1 ）自然言語・・・日常的に人間が話し言葉や書き言葉として用いる言語のこと。

■ユーザー視点で進化。Webサイトリニューアルにおける3つの主な変更点

デザイン面においても、ユーザーがスムーズに情報収集から予約までを行えるよう、視認性と操作性を徹底的にアップデートしました。

- 必要な情報の整理（掲載レイアウトの見直し）施設ごとの特徴、プラン内容、設備状況、各種ルールといった膨大な掲載情報を構造的に整理しました。情報ごとに区切られた明確なカード型レイアウトなどを採用し、ユーザーが求める重要な情報（料金、空き状況、チェックイン時間など）を、視線を迷わせることなくひと目で把握できる画面設計へと見直しています。- より効率的な情報収集（視認性の最適化）掲載されている情報デザインの最適化により、従来よりも少ないスクロール量で多くの関連情報を確認できるようになりました。これにより、複数施設を比較検討する際の情報収集にかかる時間を短縮し、お好みの条件に合うキャンプ場を見つけるまでのプロセスを効率的にサポートします。- 導線のシンプル化（プラン選択までのステップ短縮）webサイトへのアクセスから、希望する施設の詳細確認、および個々のプラン選択にいたるまでのページ遷移やボタン配置を整理しました。迷いを生みやすい余分な案内要素を削減し、初めて訪問したユーザーでも直感的に目的のプラン選択まで到達できる、シンプルでストレスのない動線設計を実現しました。

今後の展望

『なっぷ』は、年間約2,000万人のキャンパー（※2024年実績）が閲覧するプラットフォームとして、今後もデジタル技術を活用した利便性の向上に努めます。今回のリニューアルおよび「なっぷAIコンシェルジュ」の運用を通じて、まずは本機能の月間利用率5％を目指し、ユーザーのみなさまからのフィードバックをもとにさらなる精度向上を図る予定です。すべての方がより身近に、手軽にアウトドア体験を楽しめる社会の実現に貢献します。

【株式会社R.projectについて】

キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」の運営、アウトドアの力を活用した日本全国の未活用不動産、公園などの活性化、公設キャンプ場のリニューアルを行い、アウトドア体験をより身近に、多くの方に体験いただけるよう展開を行っています。

代表取締役：丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所 ：本社 〒299-1909 千葉県安房郡鋸南町大六1032

東京オフィス 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 ：03-6231-0760 ／ FAX：03-6231-0759

設 立 ：2006年11月

事業内容 ：合宿施設(未活用不動産を活用した宿泊施設)の運営、キャンプ場検索・予約サイト運営事業

Webサイト：https://rprojectjapan.com/

【キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」について】

日本最大級のキャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」は、約5,800件のキャンプ場を掲載し、年間約2,000万人のキャンパー（※2024年実績）が閲覧する、業界最大級のキャンプ場検索・予約サイトです。また、キャンプ場様に対しては集客・予約管理システム以外に、キャンプ場様の施設運営支援に特化した各種ツールやソリューションの提供・提案も行っております。

サービスページURL：https://www.nap-camp.com