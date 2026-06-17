「Poppy Playtime Chapter 5 コラボカフェ in E-DINER」コラボカフェ　開催決定！

株式会社イーディス

株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平）が運営する、「E-DINER池袋本店」(場所：東京都豊島区東池袋1-23-1 ソシアルビル１F)で2026年7月1日（水）～7月28日(火)の期間中、「Poppy Playtime Chapter 5 コラボカフェ in E-DINER」コラボカフェを開催いたします。

◆開催情報◆

【開催期間】

2026年7月1日(水)～7月28日(火)

【イベント内容】

オリジナルフード・ドリンクとグッズの販売。

カプセルトイの実施。

【特設サイト】

URL：https://www.edith.co.jp/lp/poppyplaytime2/

◆フード情報◆

【オリジナルフード】

◆「ポピーの私をみつけてサンドウィッチ」1,430円(税込)

◆「プロトタイプの串刺しからあげ」1,100円(税込)

◆「グロウビーの★がたくさんパスタ」1,540円(税込)

◆「ハギーワギーのブルーパンケーキ」1,430円(税込)

◆「リリーのお茶会ケーキセット」1,210円(税込)

◆「チャム・チョンプキンズのイチゴミルク」1,100円(税込)

◆「ギブレットの電撃パチパチフロート」990円(税込)

◆「ロングサイド・アウティマルズの裏返しバタフライピードリンク」990円(税込)

※本イベントのオリジナルフード・ドリンクはイートインとテイクアウトの両方でお楽しみいただけます。

※調理器具などはアレルゲンごとに分けて使用をしておりません。アレルギー反応が強い方はご購入をお控えください。

※店内が混雑した場合お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

【ノベルティアイテム】

オリジナルフード・ドリンクを１品ご注文ごとに「ミニカード(全9種)」をランダムで1枚プレゼント。

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。

◆商品情報◆

オリジナルグッズ・カプセルトイはフード購入の有無にかかわらずお買い求めいただけます。

※店内状況によってイートイン席ご予約のお客様を優先してご案内させていただく場合がございます。予めご了承ください。

イートゥーン アクリルスタンド 全9種

販売価格：各種1,210円(税込)

サイズ：約W100×H120mm

素材：アクリル

イートゥーン トレーディングメタリック缶バッジ 全9種

販売価格：単品550円(税込)、9個入りBOX4,950円(税込)

サイズ：約Φ56mm

素材：紙、ブリキ、PET

イートゥーン トレーディングアクリルキーホルダー 全9種

販売価格：単品880円(税込)、9個入りBOX7,920円(税込)

サイズ：約W80×H80mm

素材：アクリル、鉄

イートゥーン ステッカーシートセット 全1種

販売価格：990円(税込)

サイズ：A5

素材：紙、PP

お茶会セット 全1種

販売価格：4,400円(税込)

サイズ：カップ約Φ96×H61mm、ソーサー約Φ154×H22mm

素材：陶磁器

ランチトート 全1種

販売価格：2,200円(税込)

サイズ：本体約W298×H198mm、持ち手約W25×H94mm

素材：綿

Tシャツ 全2種

販売価格：各種4,400円(税込)

サイズ：150cm(子供用サイズ)、XL(大人用サイズ)

素材：綿

≪ご案内≫

※画像はイメージです。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となりますので予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。

※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※お支払いは現金またはクレジットカード(オリコ、セゾン、VISA、MASTER、JCB、AMEXなど)、ID、QUICPay、QRコード、交通系ICカードのみとなります。

※店内が混雑した場合お待ちいただく場合がございます。

※混雑時は整理券対応をする場合がございます。整理券の情報は公式Xにてお知らせ致します。

◆カプセルトイ◆

1回400円(税込)

※ 画像はイメージです。

※ 景品は数に限りがございます。なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※ カプセルトイの販売や仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。

※ 転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※ 店内が混雑した場合、お待ちいただく場合がございます。

※ 混雑時は整理券対応をする場合がございます。整理券の情報はブーススタッフまでお尋ねください。

企画/監修：インフォレンズ株式会社

・権利表記

(C) 2021-2026 Mob Entertainment, Inc. All rights reserved. All Poppy Playtime and related trademarks are property of Mob Entertainment, Inc.

■Poppy Playtimeとは

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が開始し、話題沸騰中の注目作品です。

・「POPPY PLAYTIME」

公式X：https://x.com/PoppyPlaytimeJP

公式HP：https://www.infolens.com/PoppyPlaytimeJP/index.php

会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-27-12 明治安田生命池袋ビル3階

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしているグッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売しているオリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾など、皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

＜問い合わせ先＞

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

販売元：株式会社イーディス

TEL：03-6709-1059

E-mail：info_ediner@edith.co.jp