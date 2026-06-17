長谷川京子さん『美ST』公式YouTubeチャンネルに登場！ 体型キープや美の秘訣まで本音トークの数々は必見

株式会社光文社

6月17日（水）20:00より「長谷川京子さんへの質問」企画を配信！

https://www.youtube.com/@stchannel7394(https://www.youtube.com/@stchannel7394)

株式会社光文社（所在地：東京都文京区 代表取締役：巴 一寿）が毎月17日に発行する月刊美容誌『美ST』（編集長：千田真弓 Webサイト：https://be-story.jp/ ）のYouTubeチャンネル『美ST公式チャンネル』に、俳優の長谷川京子さんが出演いたします。

長谷川京子さんに一問一答！

長谷川京子さんは「【長谷川京子さん】年齢を重ねて何が変わった？ 美容と体型維持の秘訣｜一問一答」企画にご出演。長谷川さん流の美や体型キープの秘訣や、人付き合いのコツ、年齢を重ねての考え方についてまで、一問一答形式で答えていただきました。美しく年齢を重ねるヒントが盛りだくさんです！

長谷川京子さんは、6/17(水)発売の『美ST』8月号でも表紙を飾っていただいています。

■長谷川京子さんプロフィール

1978年千葉県生まれ。雑誌専属モデルとして活躍後、俳優デビュー。自分を愛するためのランジェリーブランド「ESS BY」プロデュースも手がける。自身のYouTubeチャンネル、ポッドキャストでも積極的に発信を続ける。長男・長女の二児の母でもある。

■配信予定スケジュール

【長谷川京子さん】年齢を重ねて何が変わった？美容と体型維持の秘訣｜一問一答

6月17日（水）20:00より配信開始



■YouTube https://www.youtube.com/@stchannel7394



■月刊誌『美ST』

2009年に『美STORY』として創刊。毎月17日発行。40代～50代の女性に向け、エイジングケアを主とした美容、健康に関する情報を発信。2026年で創刊17周年を迎える。

公式ウェブサイト：https://be-story.jp/