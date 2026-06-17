竹繊維×独自クッション構造の『KACHIKA』ビジネスソックス「LAYER GUARD(TM)」がAmazonベストセラーを獲得

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド『KACHIKA（カチカ）』のビジネスソックス「LAYER GUARD(TM)」が、Amazon売れ筋ランキングで1位を獲得いたしました（2026年6月16日時点）。

商品ページ：https://amzn.asia/d/09etufcu

「LAYER GUARD(TM)（レイヤーガード）」について

「LAYER GUARD(TM)」は、長時間靴を履き続けるビジネスパーソンの足元悩みに着目し、ニオイ・ムレ・靴擦れなどに配慮した設計のビジネスソックスです。

主な特徴は以下の通りです。

・竹繊維を使用

・つま先・かかとの立体レイヤークッション構造

・ニオイ・ムレ・靴擦れなど、足元の不快感に配慮した設計

・ビジネスでも使いやすい無地デザイン

ご購入者様の声

購入者レビューでは★4.2の評価を獲得しています（2026年6月16日時点）。

レビューでは、「長時間履いてもニオイが気になりにくい」「足汗やムレが気になりにくい」「つま先とかかとが丈夫」「履き心地が良い」「コストパフォーマンスがよい」といった声が寄せられており、機能性と日常使いのしやすさに対して高い評価をいただいています。

商品情報

・商品名：KACHIKA「LAYER GUARD(TM)（レイヤーガード）」

・素材構成：竹繊維・綿・ポリエステル・ポリウレタン

・特徴：

ー竹由来の繊維を使用

ー立体レイヤークッション構造（つま先・かかと）

ー跡がつきにくい設計

ー無地・ビジネス対応デザイン

・販売先：Amazon.co.jp

・商品ページ：https://amzn.asia/d/09etufcu

「KACHIKA」について

―価値を、変える。価値で、変える。―

「KACHIKA」は、“ありきたりを作らない”をコンセプトに、本当に価値あるものを届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。

いま、世の中には“どこかで見たような商品”があふれています。そんな時代だからこそ、KACHIKAは“本当に価値のあるもの”だけをかたちにしていきます。

日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、“カチッ”と噛み合う瞬間をお届けします。

『KACHIKA』ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/KACHIKA/page/34E71B29-9B8A-436E-AE41-7406C6013B3E?lp_asin=B0G8YSDZLS&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_TNP02A21P8P4AE29VBMR&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/KACHIKA/page/34E71B29-9B8A-436E-AE41-7406C6013B3E?lp_asin=B0G8YSDZLS&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_TNP02A21P8P4AE29VBMR&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/