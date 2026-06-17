アトム法律税務グループ、専門学校ESPエンタテインメント東京の合同企業説明会に参加決定

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律税務グループ（所在地：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、2026年6月18日（木）に専門学校ESPエンタテインメント東京にて開催される合同企業説明会に参加いたします。

本イベントでは、同校の音楽アーティスト科で学ぶ学生の皆様に向けて、ご相談者様との最初の接点となる相談予約対応の仕事の魅力や、当グループにおける多様な働き方を紹介します。

背景：エンターテインメント分野で培われる力と窓口業務の親和性

アトム法律税務グループでは現在、ご相談者様と最初の接点となる「相談予約営業部」の拡充に向けて、業界の枠にとらわれない採用活動を進めています。

音楽やエンターテインメントの分野では、聴衆がどう感じるかを深く想像し、自らの声や表現を工夫する力が求められます。この「相手の心情を察し、声のトーンや言葉選びを調整するスキル」は、法的トラブルや相続税のお困りごとを抱えてご不安な状況にあるご相談者様に対し、お電話口で温かく寄り添う窓口業務と非常に親和性が高いと考えています。

実際に当グループの相談予約部門では、音楽活動の経験者や声優学校出身の社員が多数在籍しており、持ち前の「表現力」や「対話力」を活かして最前線で活躍しています。

このような経緯から、エンターテインメント分野で表現力を磨く学生の皆様に大きな可能性を感じ、昨年12月に初めて同校での説明会に参加させていただきました。

その際、学生の皆様にご自身のスキルを活かせる新たな場として熱心に耳を傾けていただいたこともあり、今回再び参加する運びとなりました。

合同企業説明会の概要

今回の合同企業説明会では、当グループでの仕事を身近な選択肢として感じていただけるよう、学生の皆様に実際の業務内容について詳しくお話しします。

・日時：2026年6月18日（木）10:00～

・場所：専門学校ESPエンタテインメント東京

・対象：音楽アーティスト科の学生

・当日のプログラム： 会社概要や事業説明に加え、当グループでの多様な働き方を分かりやすくご紹介します。法律の専門知識がない状態からでも安心してステップアップできる教育環境についてもお伝えします。

今後の展望：様々な業種からの採用を推進

アトム法律税務グループは今後も、音楽やエンターテインメントをはじめ、様々な業界でスキルや感性を磨いてきた方々に対し、その強みを社会で活かせる多様なキャリアパスを積極的に提案してまいります。

当グループにおける最初の窓口業務は、単なる受付ではなく、不安を抱えたご相談者様の心に寄り添い、適切なサポートへと導く極めて重要な役割を担っています。

だからこそ、業界の垣根を越えた多様なバックグラウンドを持つ人材との出会いを大切にしています。

当グループはこれからも様々な業種からの採用を推進し、一人ひとりが持つ強みを最大限に発揮できる環境を整えることで、組織全体の対応力をさらに高めていく所存です。

アトム法律税務グループについて

アトム法律税務グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者の皆様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律税務グループ

代表：弁護士 岡野 武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律税務グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野 武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士・税理士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年6月現在、チャンネル登録者数は176万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律税務グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0