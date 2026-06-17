Centric PXM、人気講座「PIM 101 Masterclass」をリニューアル

株式会社Contentserv

Centric Software(R)は、商品情報管理の基礎からAI活用までを学べる無料オンライン講座「PIM 101 Masterclass」を更新し、新たに全5回シリーズとして公開します。

詳細・視聴登録: https://www.centricsoftware.com/ja/events/pim-101-masterclass

PIM 101 Masterclassは、2022年にContentserv Japan(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000040168.html)が公開した商品情報管理の基礎講座です。

当時、PIM（Product Information Management）の考え方やデータ活用の方法論を学べる3回

シリーズのコンテンツとして、多くの製造業・小売業のDX推進担当者や商品企画・マーケティング

担当者に視聴いただきました。

Contentservは現在、Centric SoftwareのProduct Experience Management（PXM）(https://www.centricsoftware.com/ja/centric-pxm)事業として 展開されており、今回のPIM 101 Masterclassでは、当時の人気コンテンツをベースに、AI時代の商品情報管理に対応した内容へと全面的にアップデートしました。

現在、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

ECやマーケットプレイス、SNS、デジタルカタログ、B2Bポータルなど顧客接点はさらに多様化し、

商品情報の重要性はますます高まっています。さらに近年では、生成AIやAI検索、AIコマースの急速な普及により、「AIが活用できる商品データ基盤」の構築が新たな経営課題として注目されています。

こうした市場環境の変化を受け、Centric Softwareでは人気講座 PIM 101を更新し、商品情報管理の基礎からDAM（デジタルアセット管理）、データ品質管理、PXM（Product Experience Management）、そしてAI活用までを体系的に学べる内容へと大幅にアップデートしました。

AI時代に求められる商品情報管理とは

商品情報はもはや単なるマスターデータではありません。

顧客が商品を検索し、比較し、購入を検討するあらゆる接点において、商品情報そのものが顧客体験を形成する重要な要素となっています。

また、生成AIやAI検索が普及する中で、AIが正しく商品を理解し、適切な情報を顧客へ届けるためには、正確で構造化された商品データが不可欠です。

AI活用の成否は、商品データの品質と整備状況に大きく左右されます。

本シリーズでは、「なぜ今PIMが必要なのか」という基礎から、「AI時代の商品情報基盤とは何か」までを、20分で学べるランチタイム形式でわかりやすく解説します。

PIM 101 Masterclass - AI時代の商品情報管理を学ぶ全5回シリーズ

Episode 1: なぜ今、商品情報管理が重要なのか

- PIMとは何か- なぜPIMが注目されているのか- 商品情報管理の課題- PIMがもたらすビジネス価値

Episode 2: 商品情報管理PIMとデジタルアセット管理DAMの違いと共通点

- PIMとDAMの役割- 商品情報と画像・動画管理の違い- なぜ両者の連携が必要なのか- 顧客体験向上におけるコンテンツ活用

Episode 3: 売れる商品情報を支える品質管理

- 商品情報品質とは- データ品質がビジネスに与える影響- 品質管理のベストプラクティス- AI活用に向けたデータ整備

Episode 4: PIMからPXMへ進化したのか

- PIMとPXMの違い- 商品体験（Product Experience）の考え方- オムニチャネル時代の商品情報戦略- 顧客体験向上のためのデータ活用

Episode 5：AI活用を支える商品情報基盤とは

開催概要

PIM（Product Information Management）とは

- AI検索・AIコマースの最新動向- AI活用と商品データの関係- AI時代に求められる商品情報管理- 次世代の商品データ戦略- 講座: PIM 101 Masterclass - AI時代の商品情報管理を学ぶ5回シリーズ- 形式 オンライン（ライブ配信、後日オンデマンドコンテンツとして公開予定）- 参加費 無料（事前登録制）- 時間 各回20分＋Q&A 5分- 対象者: 製造業・小売企業の経営企画、マーケティング担当、DX推進担当、IT/情報システム担当、EC・デジタルコマース担当者、PIM・DAM導入を検討中の企業- 視聴・登録（無料）: https://www.centricsoftware.com/ja/events/pim-101-masterclass※1回の登録で、各回にご参加いただけます。当日参加できない場合も、オンデマンドでご視聴いただけす。

PIM（Product Information Management）とは、企業が保有する商品情報を一元的に管理し、ECサイト、マーケットプレイス、カタログ、SNS、店舗、取引先など、さまざまな販売チャネルへ最適な形で配信するための管理手法およびソリューションです。

商品情報の品質向上、業務効率化、チャネル展開の迅速化を実現するとともに、顧客に一貫した商品体験を提供するための重要な基盤として、世界中で導入が進んでいます。

Centric PXM（旧Contentserv）は、PIMおよびDAMソリューションを基盤に、商品情報とデジタルコンテンツを統合管理し、あらゆる販売チャネルで一貫した商品体験を実現するProduct Experience Management（PXM）プラットフォームです。

AI時代に求められる商品データ基盤として、商品情報の品質向上、業務効率化、顧客体験の最適化を支援しています。

Centric Software(R) (www.centricsoftware.com/ja)

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、あらゆる規模の小売、ブランド、メーカー向けに、革新的なAI搭載のコンセプトから商品化までのプラットフォームを提供しています。ファッション、ラグジュアリー、フットウェア、アウトドア、ホーム、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、マルチカテゴリ小売の専門家として、Centric Softwareは商品の企画、デザイン、開発、調達、コンプライアンス、バイイング、製造、価格設定、配分、販売、補充を行うためのベスト・オブ・ブリードのソリューションを提供します。

- Centric PLM(TM)は、ファッション、アウトドア、フットウェア、プライベートブランド向けの主要なPLMソリューションであり、着想から開発、調達、製造までの商品実行を最適化し、最大50%の生産性向上と60%の市場投入期間（リードタイム）短縮を実現します。- Centric Planning & Pricing(TM)は、Centric AI を搭載したクラウドネイティブのソリューションです。計画策定、価格最適化、在庫最適化を一元的に管理し、小売業やブランド企業がシーズン前の計画立案からシーズン中の実行までを通じて、販売率の向上、利益率の改善、在庫効率の最適化を実現します。- Centric Market Intelligence(TM)は、AI駆動のプラットフォームであり、消費者のトレンド、競合他社の提供商品、価格設定に関するインサイトを提供して競争力を高め、消費者に寄り添うことで、平均初期設定価格を最大12%向上させます。- Centric Visual Boards(TM)は、実用的なデータをビジュアル優先の形式で活用し、消費者に適した堅牢なアソートメントと商品提供を確実なものにすることで、アソートメント開発のサイクルタイムを劇的に短縮します。- Centric PXM(TM)（旧Contentserv）は、AIを活用した商品情報管理（PIM）、デジタルアセット管理（DAM）、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析（DSA）を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。https://www.centricsoftware.com/ja/centric-pxm

Centric Softwareの市場主導型ソリューションは、業界最高のユーザー採用率、顧客満足度、および最短の価値創出時間を誇ります。Centric Softwareは、複数の業界賞や評価を受けており、世界をリードするアナリストのレポートや調査に定期的に掲載されています。

Centric Softwareは、3D設計ソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、およびPLMソリューションの世界的リーダーであるDassault Systemes（Euronext Paris: #13065, DSY.PA）の子会社です。

Centric Softwareは、米国およびその他の国におけるCentric Software, Inc.の登録商標です。Centric PLM、Centric Planning &Pricing、Centric Market Intelligence、Centric Visual Boards、Centric PXM、Centric PIM、Centric DAM、Centric Shoppingfeed(R) およびCentric DSA（Centric Digital Shelf Analyticsを含む）は、Centric Software, Inc.の商標です。その他すべての第三者商標は、それぞれの権利所有者の商標です。