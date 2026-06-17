【DMMかりゆし水族館】台湾でのオフラインイベント「沖縄魅力祭り」を開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長：亀山敬司、https://dmm-corp.com/(https://dmm-corp.com/) 以下DMM）が運営する「DMMかりゆし水族館」（https://kariyushi-aquarium.com）では、2026年6月13日（土）、14日（日）に三井ショッピングパークLaLaport南港（開催国：台湾 台北市）にて「沖縄魅力祭」を開催し、のべ10,000人以上の方にご来場いただきました。

■イベント開催の背景と目的

今年に入り、沖縄では、沖縄ー台湾便の定期就航をはじめ、台湾から沖縄へのアクセスが飛躍的に向上したことで、台湾の多くの皆様が沖縄旅行をより身近に感じられる環境が整ってきています。当館でもインバウンド（訪日外国人）のお客様が年々増加しております。

そこで、実際に沖縄県の魅力にふれていただくことで、日本への旅行地に沖縄を選んでいただけるよう、さらなる誘致と認知拡大を図るとともに、沖縄南部エリア全体の観光活性化に貢献したいという強い思いから台湾現地にある、三井ショッピングパークLaLaport南港（台北市）にてイベントを開催いたしました。

沖縄から最も近い海外である台湾現地の皆様へ向けて、「親子で沖縄を巡り、DMMかりゆし水族館を訪れれば、最高の家族の思い出が作れる」というテーマのもと、魅力的な沖縄旅行のイメージを膨らませていただくためのイベントを複数実施しました。

■来場者数のべ10,000人！エイサーや人気アーティストによるライブイベントも

「桜輝」による創作エイサーショー

沖縄観光においては、レンタカーを利用する観光客が約60%を占めており、ご自身で自由に旅行プランを組まれる台湾ファミリー層の皆様にとっても、レンタカーは重要な交通手段となっています。那覇空港から車で約20分という絶好のロケーションに位置する当館は、「到着初日のスタート地点」としても「最終日のフライト直前まで沖縄を満喫するスポット」としても非常に立ち寄りやすく、こうしたレンタカー主体の旅行スタイルに深くマッチしています。

当日は、沖縄の伝統芸能である迫力満点の「エイサー演舞」や、人気アーティスト「いーどぅし」による熱気あふれるライブパフォーマンスを披露。現地の皆様に、台湾にいながらにして“リアルな沖縄”の熱気や文化を五感で直接体感していただきました。

DMMかりゆし水族館大人気キャラクター「ペタタ」との撮影会

さらにステージイベントでは、沖縄県内の協賛企業各社による豪華プレゼント抽選会も実施。那覇ー台北間の往復航空券をはじめ、県内人気ホテルの宿泊券やかりゆしウェアといった豪華な賞品が発表されるたびに会場からは大きな歓声が上がり、詰めかけた多くの参加者の皆様に大変喜んでいただける大盛況のプログラムとなりました。

来場した台湾のファミリーから「沖縄の音楽が素敵だった」「次の休暇にはぜひ水族館へ行ってみたい」といったお声も頂戴しました。

「いーどぅし」によるライブステージ楽天ガールズトークショー

■DMMかりゆし水族館について

2020年5月25日に沖縄県豊見城市に「DMMかりゆし水族館」を開業いたしました。「生きものたちとのゼロ距離の感動と非日常の幻想体験の提供」をコンセプトに、沖縄地方を中心とした様々な海洋生物や動植物の展示だけでなく、餌やりなど複数の体験プログラムを提供する、新しいカタチのエンタテイメント水族館です。

・「DMMかりゆし水族館」公式Webサイト

https://kariyushi-aquarium.com

公式ページではDMMかりゆし水族館の情報を随時更新してまいります。

また、取材のお申込み・各種お問い合わせもサイト内フォームから承っております。

・「DMMかりゆし水族館」公式アカウント

Instagram： https://www.instagram.com/dmm_aquarium/

X： https://x.com/dmm_kariyushi

Facebook： https://www.facebook.com/dmm.kariyushi.aquarium/

Youtube：https://m.youtube.com/@DMMかりゆし水族館_Youtube/shorts(https://m.youtube.com/@DMM%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%86%E3%81%97%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8_Youtube/shorts)

■合同会社DMM.comについて

会員数6,012万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2026年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/