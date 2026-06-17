indentが原作エージェントを担当したKADOKAWAのコミカライズ作品、『余命一年の心読みの令嬢は冷酷非道と噂される皇帝に溺愛される～彼の本音は甘すぎます～』コミックス１巻の発売開始！

株式会社indent

70万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、indentが原作エージェントを担当した『余命一年の心読みの令嬢は冷酷非道と噂される皇帝に溺愛される～彼の本音は甘すぎます～』（原作： 高八木レイナ、ネーム構成：汐野アユタ、作画：ア之助、レーベル：FLOS COMIC、発行：株式会社KADOKAWA）のコミックス１巻の発売を2026年6月17日（水）より開始いたします。

詳細を見る :https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001583/

indentはこれまで、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さまに向けて、原作の募集から発掘・制作までトータルサポートしてまいりました。2024年には、小説投稿サイトへの掲載有無に関係なく、商業化を希望する作品を企業へつなぐ「Nolaエージェント機能」の提供を開始いたしました。70万人を超える作家の皆さまが「Nola」で制作した累計300万作品以上の原作から、本機能の利用を通じて連携設定された作品を「Nolaエージェントチーム」が確認し、各レーベルの投資方針にあわせて原作の提案を行なっております。

『余命一年の心読み令嬢は、冷酷非道と噂される皇帝に溺愛される ～彼の本音は甘すぎます～』は、上記などの取り組みを通じて、indentのエージェントチームが発掘した原作をコミカライズした作品です。2026年3月16日より株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）が運営する漫画サイト「カドコミ」ほかにて連載を開始し、このたびご好評につき2026年6月17日（水）よりコミックス1巻の発売を開始いたします。全国の書店（一部店舗を除く）やオンライン書店および「Amazon」をはじめとする各種電子書籍ストアにてお買い求めいただけます。

また漫画サイト「カドコミ」では、『余命一年の心読み令嬢は、冷酷非道と噂される皇帝に溺愛される』の最新話をはじめ、同じくindentが原作エージェントを担当した『虐げられ令嬢、辺境の色ボケ老人の後妻になるはずが、美貌の辺境伯さまに溺愛されるなんて聞いていません！』（漫画：霜谷佳、原作：葵すみれ、レーベル：FLOS COMIC、発行：株式会社KADOKAWA）も好評連載中です。本作と合わせて、ぜひご覧ください。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本における漫画市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■書誌情報

・タイトル：余命一年の心読みの令嬢は冷酷非道と噂される皇帝に溺愛される～彼の本音は甘すぎます～

・高八木レイナ（原作）／汐野アユタ（ネーム構成）／ア之助（作画）

・レーベル：FLOS COMIC

・発売日：2026年6月17日（水）

・出版社名：株式会社KADOKAWA

・ISBNコード：9784046843340

・判型・ページ数：Ｂ６判 ・172ページ

・定価：924円（税込）

■あらすじ

人の心を読む異能と引き換えに、視力と寿命を奪われた少女・イリーナ。

その力ゆえに家族からは"道具"として扱われ、心を閉ざして生きてきた。

しかし、"冷酷皇帝"と恐れられるただひとりの男だけは、

彼女の優しさと孤独に気づき、静かに手を差し伸べる。

初めて「守られる」ことを知ったイリーナは、

残された僅かな命を、今度は彼のために捧げると固く誓う──。

内気で臆病だった少女が、

大切な人のために勇気を出して一歩を踏み出すとき、

その想いはやがて周囲を巻き込み、運命さえも変えていく。

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・Webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、70万人の作家が生み出した最大300万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。