Cake.jp人気スイーツブランドの期間限定ショップを開催中！

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋優貴）は、人気スイーツブランドを集めた期間限定ショップを池袋サンシャインシティアルタおよびニュウマン新宿にて開催いたします。

本イベントでは、SNSで話題のスイーツやギフト需要の高いブランドが集結。オンラインでは伝わりづらい商品の魅力を、実際に見て、選んで、購入いただける機会を提供いたします。

人気スイーツブランドが集結する期間限定ショップ

近年、スイーツ市場では「自分へのご褒美」「推し活」「ギフト需要」の拡大により、見た目の楽しさやストーリー性のあるスイーツへの注目が高まっています。

Cake.jpでは、ECで培った商品開発力とブランドプロデュース力を活かし、人気スイーツブランドをリアルで体験できる期間限定ショップを展開いたします。

本イベントでは、以下の体験を提供し、スイーツとの新たな出会いを創出します。

・SNSで話題の商品を実際に購入できる

・ギフト選びを楽しめる

・複数ブランドの商品を比較しながら選べる

出店ブランド

【Prism Arrow（プリズムアロー）】

カラフルな色彩と世界観が特徴のスイーツブランド。ギフトや推し活シーンを彩る商品を展開。

【TOKYO CAKE】

東京発のギフトスイーツブランド。手土産や贈答需要に向けた商品を展開。

【絵本クッキー缶】

人気絵本作品の世界観を表現したクッキー缶シリーズ。子どもから大人まで楽しめるギフトとして人気。

出店ブランドは変更となる場合があります。

販売場所

【池袋サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース】

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル

営業時間：11:00～20:00

〈展開ブランド〉

絵本クッキー缶販売期間：2026/6/13(土)～7/5(日)

プリズムアロー販売期間：2026/6/13(土)～7/5(日)

【ニュウマン新宿 2F エキナカ】

住所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ

営業時間：月～土 8:00～21:00／日・祝 8:00～20:30

〈展開ブランド〉

絵本クッキー缶 販売期間：2026/6/3(水)～11/20(金)

TOKYO CAKE 販売期間：2026/6/17(水)～7/7(火)

プリズムアロー 販売期間：2026/7/8(水)～販売終了日未定

※ブランドごとに販売期間が異なります。

※TOKYO CAKEはニュウマン新宿のみでの販売です。

※店舗販売場所情報は以下にて更新してまいります。

最新の情報は以下のページよりご確認ください。

https://event.cake.jp/

Cake.jpがリアル展開を強化する理由

Cake.jpはこれまで、オンラインを中心に全国の魅力あるスイーツをお届けしてきました。

これからは、ECで培った知見を活かし、自社ブランドやメーカー・地域企業との共同開発ブランドの創出をさらに強化していきます。

スイーツは「実際に見て選びたい」「その場で購入したい」というニーズも大きいため、リアル店舗や催事はブランドをより多くのお客様に届ける重要な場です。Cake.jpは、ECでお客様の反応を確かめながらブランドを育て、リアル店舗・催事・卸売へと展開することで、ブランドの成長を加速していきます。

今後は国内だけでなく海外展開も進め、日本発のスイーツブランドを世界へ発信していきます。Cake.jpは、ECとリアルを組み合わせながら、新たなスイーツブランドを生み出し育てることで、日本のスイーツ文化の発展に貢献してまいります。

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。