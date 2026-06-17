2026年5月度 派遣社員の平均時給は1,717円。4ヵ月ぶりの過去最高を記録。5職種で過去最高を更新。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2026年5月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

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概況解説

- 三大都市圏の平均時給は1,717円。前年同月比での上昇は44ヵ月連続に。- 4ヵ月ぶりの過去最高を記録し、オフィスワーク系など5職種で過去最高を更新。- 正社員のハイクラス領域に近い求人が派遣領域にも広がり、平均を押し上げる結果に。

2026年5月度の三大都市圏平均時給は1,717円（前月比+4円・0.2％増、前年同月比+14円・0.8％増）で過去最高でした。前年同月を上回るのは44ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,705円（前月比+9円、前年同月比+35円）で過去最高を記録。時給上昇の背景には、オフィス系全体で業務の難度や専門性が高まったことが挙げられます。例えば、「企画・マーケティング」で、時給5,000円以上の求人など、正社員のハイクラス領域に近い求人が登場。また、「受付」もインバウンド需要の高まりから業務経験は不問でも語学スキルを求める求人が増え、前年同月比で50円と大幅に上昇しました。

営業・販売・サービス系は、1,668円（前月比+10円、前年同月比+35円）と、こちらも過去最高を更新しました。インバウンド需要の高まりを背景に、多言語対応スキルが求められる「旅行関連」（1,672円）といった専門スキルを持つ人材の求人が増え、平均時給の底上げにつながりました。 また「営業・企画営業・ラウンダー」でも、前年同月比+36円の上昇。人手不足を背景に賃金上昇が進んでいます。

今後、夏休みなどの長期休暇シーズンに向けて、旅行やイベント関連の募集が再び活発化することが見込まれます。語学力を活かせる仕事など、専門スキルを求める高時給の求人は、引き続き高い水準で推移すると予測されます。

- 三大都市圏 職種別平均時給は、全職種で前年同月比／前月比プラス。5職種で過去最高を記録。

- 5月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比／前月比プラス。

- 5月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

- 5月度の職種別／時給額ランキング

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※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

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三大都市圏外エリアの派遣時給

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1226-e71601c3b8aeb503b03936c7314a7575.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1226-c9ac679c587ba700f25c5d9ba953f057.pdf

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