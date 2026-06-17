「まちをキャンパスに」西宮の企業・団体と市民が協働する『まちがく2026』プロジェクト型授業の参加者募集を開始！

NPO法人なごみ

兵庫県西宮市で市民参加型の学びの場「まちがく」を運営するNPO法人なごみ（兵庫県西宮市、代表：坪倉勝）は、2026年度「プロジェクト型授業」の参加者募集を2026年6月15日より開始しました。

「まちがく」は、"まち全体をキャンパスに"をコンセプトに設立し、学校・企業・行政・市民が垣根を越えて協働し、子どもから大人まで誰もが実践を通じて学び合える地域の学びの場として活動しています。2026年度は、西宮阪急百貨店やコープこうべ、阪神園芸など13の地域企業・団体と協働するプロジェクト型授業を展開。公募した大学生・社会人ら約90名が企画を担い、7月4日（土）より順次スタートします。

■西宮のまちで、全１３の市民参加型プロジェクトが一斉始動！

申し込み詳細はコチラ :https://wakamono-nishi-2023.my.canva.site/dahkzx-wi7m

NPO法人なごみ（兵庫県西宮市）が運営する、市民みんなの学びの場「まちがく」は、2026年度の「プロジェクト型授業」の参加者募集を2026年6月15日より開始しました。「まちがく」は、“まち全体をキャンパスに”をコンセプトに、子どもから大人まで誰もが学び合える新しい地域の学びの場です。学校や企業、行政、市民活動団体など、多様な主体と連携しながら、地域そのものを学びのフィールドとして活用しています。

2026年度の開講は、７月４日（土）を予定。先駆けて西宮市内を中心に活躍する企業・団体と協働して取り組む、『プロジェクト型授業』の参加者募集をスタートいたします。

「まちがく」のプロジェクト型授業とは。どんな形態なのか？

プロジェクト型授業は、単に話を聞くだけの講座ではありません。参加者自身が企画や運営、調査、制作、実践などに主体的に関わりながら、実際の社会や地域の課題、企業・団体の取り組みに触れ、仲間とともに学びを深めていく実践型のプログラムです。

今年度は、西宮阪急百貨店での子育て世代向けイベントの企画実践や、ネッツトヨタ神戸との店舗VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）の実践、生活協同組合コープこうべとの里山保全活動、阪神園芸との０円パークプロジェクト、みなと銀行とのキャリア・自己研究プログラムなど、多彩なテーマを展開します。

また、音楽イベントの企画運営や地域ラジオ番組制作、子育て情報誌づくり、ボードゲーム開発、交流拠点づくりなど、地域で活躍する多様な団体との協働プロジェクトも実施予定です。

参加者は、企業や地域団体の担当者、市民活動実践者、大学生、地域住民など、さまざまな人との出会いを通して、自らの興味関心を広げ、実社会で求められる企画力や対話力、協働力を身につけることができます。近年、若者や市民が地域と関わる機会の減少が課題となる中、「まちがく」では学びを通じて地域との接点を創出し、一人ひとりが自分らしい形でまちに関わるきっかけづくりを目指しています。

「企画」しているのは大学生・社会人から公募した市民・学生９０名！

この取り組みは、１３のプロジェクトを企画している側も、４月に公募し『まちがく』に関わりたい！授業の企画にチャレンジしたい！自主的に参画している市民・学生であることです。主に関西学院大学や武庫川女子大学、大阪教育大学の学生が多く関わっており（全体の約半数）、残りの半数は現役で仕事をされている社会人。学生の新鮮なアイデアや、社会人の経験値を活かし合い、唯一無二の実践授業を、約２か月かけて準備してきました。

企業担当者と打ち合わせをする大学生（授業担当者）企業担当者と打ち合わせをする大学生（授業担当者）

地域で活動する企業・団体と市民が共に学び、共に挑戦することで、新たなつながりや地域の魅力を発見する機会となることを期待しています。

昨年の実施の様子・レポート :https://machigaku.com/cat-news/news-report/

■募集概要

募集期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）

実施期間：2026年7月～2027年2月

対 象：中学生・高校生・大学生・社会人など（プロジェクトにより異なる）

参加費：下記の専用ページにて記載

募集プロジェクト数：13プロジェクト

■詳細・申込ページ

https://wakamono-nishi-2023.my.canva.site/dahkzx-wi7m

■まちがくについて

まちがくは、「まちをキャンパスに」をコンセプトに、西宮市を中心とした地域を学びの場として活用する市民参加型の学びのプロジェクトです。企業・団体・学校・行政・市民が垣根を越えて協働し、多世代が学び合う新しい地域の学校づくりを進めています。

＜団体概要＞

団体名 ：NPO法人なごみ

所在地 ：兵庫県西宮市東鳴尾町2丁目16-19-102

代表者 ：坪倉勝（2026年5月時点）

設立 ：2013年11月

事業内容：共生型地域交流拠点／生活支援事業／居場所事業／地域食堂／マルシェ等