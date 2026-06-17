今大会より新車（自社車両）に！全日本ラリー選手権 MCC第4戦「久万高原ラリー」参戦！

IMSF株式会社

日本の各産業の魅力を独自IPやブランドとして開発するIMSF株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲葉 繁樹、以下IMSF）は、2026年6月19日（金）から21日（日）にかけて愛媛県で開催される「2026年全日本ラリー選手権 第4戦 久万高原ラリー」に参戦いたします。

■今大会よりレンタル車から新車（自社車両）へ移行！

今回の久万高原ラリーより、これまでのレンタル車両での参戦を終了し、完全なるチームの自社車両で参戦いたします。

自社車両となったことで、ここからは三枝 光博をメインとするメカニックチームの手によって、マシンのセッティングを極限まで突き詰めていくことが可能になります。戦いを重ねるごとに、このニューマシンがこれまで以上に選手の手に馴染み、まさに“人馬一体”となっていくプロセスにもぜひご注目ください。

なお、お馴染みの車両デザインや、共に戦うチームメンバー、スポンサーの体制に変更はありません。熟成されたチームワークと新しい相棒と共に、さらなる表彰台の高みを目指してチーム一丸となって挑みます。

■SNS新企画 続々発信中！

▲今大会より参戦の自社車両（左）と、これまでのレンタル車両（右）

現在IMSF公式Xおよび公式Instagramでは、ファンの皆様によりラリーを身近に、そして深く楽しんでいただけるよう、3つの新しい企画をスタートしております。

１． #IMSFドライブ動画

三枝聖弥選手のドライビングを、助手席視点で公開！皆様が気になっているあれこれについて、車内で雑談を交えながらインタビューする特別企画です。

２．#IMSFラリーコラム

「ラリーってルールが難しそう…」「専門用語がわからない」という初心者の方に向けて、ラリーの仕組みや用語を画像で分かりやすく解説！これを見れば、これからの観戦が10倍楽しくなります。

３．#IMSFラリーの裏側

普段のレース中継ではなかなかスポットライトが当たらない、メカニックやチームスタッフの大会中のリアルな様子をお届けします。緊迫したサービスパークの熱量や、チームの舞台裏をぜひご覧ください。

▲左から「#IMSFドライブ動画」、「#IMSFラリーコラム」、「#IMSFラリーの裏側」皆様からのリクエストを大募集！

各企画では、皆様からのリクエストや「これ聞いてみたい！」「ここが見たい！」というコメントを募集しております。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。

引き続きチームの最新情報や、大会期間中のリアルタイムな様子も発信していきますので、まだフォローされていない方はぜひこの機会にチェックをお願いいたします。

- 公式X（@imsf_jp）：https://x.com/imsf_jp- 公式Instagram（@imsf_jp）：https://www.instagram.com/imsf_jp/

愛媛・久万高原ラリーでの勝利に向け、皆様の熱い熱いご声援をどうぞよろしくお願いいたします！

■第4戦「愛媛・久万高原」へ！ 一丸となって臨むチームメンバー

若手ドライバーの登竜門であり、モータースポーツの未来を切り拓く「MORIZO Challenge Cup」。第3戦までに培った経験を糧に、安定したチームメンバーで、さらなるスピードと感動を追求します。

【IMSFチームメンバー紹介】

・ドライバー：三枝 聖弥（みえだ・せいや）

・コ・ドライバー：木村 裕介（きむら・ゆうすけ）

選手詳細ページ：https://toyotagazooracing.com/jp/morizo_challenge_cup/teamdriver/2026/

▲左から三枝 聖弥選手、木村 裕介選手

・メカニック：三枝 光博（みえだ・みつひろ）

三枝聖弥選手の実父がメカニックとして支え、親子の強固なバックアップ体制で挑みます。

・IMSFチームマネージャー： 新籾（あらもみ）ひまわり

チーム全体を統括するマネージャーとして、エンターテインメントとレースの現場を繋ぎ、IMSFならではの新しい観戦体験・楽しさを発信します。

■大会概要

▲左から三枝 光博、新籾 ひまわり- 名称：2026年全日本ラリー選手権 第4戦 久万高原ラリー- 日時：2026年6月19日(金)～21日(日)- 場所：愛媛県（ハイランドパークみかわ、久万高原 他）- セレモニアルスタート： 6月19日(金) 8:30頃～ 久万高原町役場にて

MORIZO Challenge Cup公式サイト： https://toyotagazooracing.com/jp/morizo_challenge_cup/

第4戦公式サイト：https://gako.jp/mac/index.html

■新しい未来を共に創り出すパートナーを募集

IMSFは、ビジョンに共感し、既存の枠組みにとらわれないエンターテインメントの形を模索する仲間を広く募集しています。

「日本の創造力を、世界へ、未来へ。」 その挑戦を共にするパートナー企業、クリエイター、アーティスト、プロジェクトメンバーとの出会いを楽しみにしています。ご興味をお持ちの方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名： IMSF株式会社（IMSF Co., Ltd.）

所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-12 ACN渋谷道玄坂ビル7F

代表者： 代表取締役社長 稲葉 繁樹

事業内容： プロジェクト型エンターテインメント事業（IP開発、イベント企画、XR実装等）

公式サイト： https://imsf.co.jp/

公式X：https://x.com/imsf_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/imsf_jp/

公式Threads：https://www.threads.com/@imsf_jp

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61588133636138

【本件に関するお問い合わせ先】

IMSF株式会社 広報担当

電話：03-5428-4733

メール：info@imsf.co.jp

＜本リリースに関する著作権表示＞ (C) 2026 IMSF Co., Ltd.