セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『学びのOSを整える―非認知能力から始めるリスキリング再設計―』セミナーを2026年7月17日（金）12:00～12:30に開催することをお知らせいたします。

概要



DXやAI活用が加速する今、「リスキリング」は企業経営の重要テーマとなっています。しかし、スキル研修を実施しても現場での行動変容につながらず、成果が出ないというケースが多く見られます。

その根本原因は「何を学ぶか」に偏りすぎ、「どう学ぶか」という土台設計が不十分なことにあります。本セミナーでは、リスキリングの本質を「非認知能力」の視点から捕え直し、気づき→行動→習慣化→拡張という4ステップの設計プロセスと、人事評価・組織文化との連動方法を解説します。



現場では、以下のような課題がよく見られます。

・リスキリング施策を導入したが、現場での行動変容・成果につながっていない

・スキル研修は実施しているが、何が足りないのか判断できない

・アンラーニングや自律的な学びを促すしくみをどう作ればいいかわからない

・人事評価や組織文化との連動ができておらず、リスキリングが一過性の效果で終わってしまう



本セミナーでは、

「教える設計」から「気づかせる設計」への転換を軸に、リスキリングを組織に定着させるための実務ポイントを解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607171/

プログラム



1. リスキリングの潮流と、その本質としての非認知能力

・日本企業で進む「スキル型リスキリング」の現状

・なぜスキルだけでは成果が出ないのか

・認知能力と非認知能力：「見えないスキル」の重要性

・OSとアプリの比喩：非認知能力が学びの土台

・非認知能力の4分類（自己コントロール・自己アップデート・コラボレーション・ポジティブ・コア）



2. あるべきリスキリング設計―気づきと実装のプロセス―

・成功するリスキリングの設計思想（「教える」から「気づかせる」へ）

・成果を生む4ステップ：気づき→行動→習慣化→拡張

・各ステップを支える非認知能力

・内省設計の重要性（研修・1on1・ピアレビューの組み合わせ）

・研修後フォローと職場設計との接続

・リスキリングと人事評価の連動

・制度と文化、両輪で支えるリスキリング

・キャリアステージ別アプローチ

・リスキリングを文化にするための3原則



＊プログラム内容は一部変更となる場合があります。

開催概要

開催日程： 2026年7月17日（金）12:00～12:30

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202607171/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

柳瀬 大地

地方公務員を経て中央省庁に入省。土地政策や情報化政策の立案・とりまとめなどに従事したのち、セレクションアンドバリエーション（株）入社。

主に、建設業及び建材／食品機器／特殊繊維などの各種製造業に対し、人事制度改革や幹部研修、評価者研修を通じて支援。また、中規模企業を中心に、取締役及び執行役員制度の改革、経営後継者育成計画（ボードサクセッション）の策定・運用支援など、ガバナンス全般の改革も進めている。京都大学法学部卒

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/