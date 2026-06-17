永守コレクションギャラリー　夏の特別展「からくり仕掛けのいきもの展」

公益財団法人永守文化記念財団

【企画展の代表的な展示作品 】

帽子の中の犬 （c.1890 / フランス）

初公開

キャベツの中のウサギ （c.1890 / フランス）

初公開

ミルク缶入りの仔猫 （c.1920 / フランス）

初公開

ドリンキング・ベア （c.1890 / フランス）

永守コレクションギャラリーでは、2026年7月17日(金)～2026年9月29日(火)の期間、特別展「からくり仕掛けのいきもの展」を下記の要領で開催いたします。

夏休み企画として開催する本展では、精巧な仕掛けによってまるで命が吹き込まれたかのように動く、からくり人形（オートマタ）に焦点を当てます。世界中の人々を魅了し続けてきたオートマタ工房「ルレ・エ・ドゥカン」（フランス）の創業から160年となる節目を記念し、同工房のコレクションを中心に、動物をモチーフとしたオートマタ作品を展示・実演します。また、会期中には 「からくりオルゴール作り」や「ペーパーからくり作り」など、大人からお子様までお楽しみいただけるイベントを開催します。

※イベントのご予約は、7月8日(水)13:00 より受付開始します。

【開催概要】

■ 期 間 ： 2026年7月17日(金) ～ 2026年9月29日(火)

※ 毎週、月・火・木・金に開館

※ 7/20(月)、 8/8(土)～8/16(日)、9/19(土)～9/23(水)は休館

※ 9/26(土) は特別開館

■ 会 場 ：永守コレクションギャラリー

(〒617-0007 京都府向日市ニデックパーク33番地C棟）

永守コレクションギャラリーは2023年3月7日にオルゴールの文化と関連技術を

ご紹介する目的で開館しました。アンティークオルゴールやオートマタ（からくり

人形）など、世界屈指のコレクションを有する没入体験型のギャラリーです。



■開館時間： 10:00～16:00 ※完全予約制

ギャラリーガイドツアー (各回 60 分) ※イベント開催時には実施いたしません。

▪10:30 (10:30～11:30) ▪13:00 (13:00～14:00) ▪15:00 (15:00～16:00)

■入 館 料 ：無料

■予約方法：当ギャラリーは完全予約制となっております。

HP 専用フォームからのご予約をお願いいたします。

永守コレクションギャラリー公式HP :https://nagamori-gallery.org/

【関連イベント】

《ワークショップ》 からくりオルゴール「メロディアニマル」を作ろう！

動物をモチーフにしたからくりオルゴールを作るワークショップ。

前後どちらに動かしてもメロディが鳴る、特別なオルゴール付きです。木製パーツやフェルトを使って、恐竜やキリンなどお好きないきものをデザインしましょう。小さなお子様から大人の方まで、どなたでもご参加いただけます。

※イベントのお申し込みは、７月８日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： ７月２９日（水） 、８月３日（月） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内 多目的ルーム

定 員 ： 各回１５名（お申込み先着順）

参加費 ： ２,５００円（税込）

《ワークショップ》 ペーパーからくり「ペンギン爆弾」を作ろう！

お子様にも大人気の「ペンギン爆弾」を作るワークショップ。

ペタンコの紙を上から落とすと、着地と同時にペンギンが飛び出します。折って、組み立てて、弾ける仕組みを体感しましょう。モノづくりの楽しさがギュッと詰まった時間をお届けします。

※イベントのお申し込みは、７月８日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時： ７月３０日（木）、８月４日（火） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場： 本ギャラリー内 多目的ルーム

定 員： 各回１５名（お申込み先着順）

参加費： １,２００円（税込）

《特別企画》 糸あやつり人形劇団みのむし「おたのしみ劇場 赤ずきんちゃん」

みのむし代表の飯室康一さんは、竹田人形座に学んだ後、半世紀にわたり第一線で活躍する国内を代表する人形劇作家。伝統に培われた確かな技術とウィットに富んだ演出は、年齢を問わずお楽しみいただける内容となっています。

※イベントのお申し込みは、７月８日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時： ８月６日（木） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場： 本ギャラリー内 鑑賞ラウンジ

定 員： 各回５０名（お申込み先着順）

参加費： 無料

《特別企画》 館長のからくりおもちゃショー

館長こだわりのからくりコレクションを、パフォーマンスを交えながら多数ご紹介。

精巧で表情豊かなおもちゃに好奇心がくすぐられます。お子様はもちろん、大人の方も童心にかえって、奥深いからくりの世界をお楽しみください。

日 時 ： ７月３１日（金）、８月７日（金） １０：３０～

会 場 ： 本ギャラリー内

定 員 ： 各回３０名（お申し込み先着順）

参加費 ： 無料

《特別開館》 みんなで楽しむオルゴールコンサート

ご要望のお声を多数いただいておりました、土曜日開館を実施します。

小さなお子様から大人の方まで、みんなでオルゴールを楽しみましょう。

日 時 ： ９月２６日（土） １.１０：３０～２.１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内 鑑賞ラウンジ

定 員 ： 各回４０名（お申込み先着順）

参加費 ： 無料

期間中随時、クイズラリー「オルゴール博士になろう！」 を開催します。

全問正解者には、素敵なプレゼントをご用意しています。（参加費無料）