秋田の未来を担う高校生たちへ――イケメン料理研究家ベリッシモ氏が国学館高等学校で特別料理教室を開催

株式会社ビリオネア

人気料理研究家であり国際文化プロデューサーとして活動するベリッシモ・フランチェスコ氏は、国学館高等学校（秋田県秋田市）が主催する特別料理教室に講師として参加しました。

当日は、秋田県産食材を活用しながら、イタリア料理の技法や発想を取り入れたオリジナルメニューを高校生たちとともに調理。実践的な学びを通じて、地元食材の魅力や新たな可能性について考える機会となりました。

当日調理したメニューは以下の2品です。

■ チーズと卵とベーコンのブルスケッタ

（秋田産小ネギを使用）

■ 秋田味噌クリームのパスタ ～とんぶり添え～

（秋田味噌と秋田の伝統食材であるとんぶりを活用）

料理教室では単に調理技術を学ぶだけではなく、「地元食材の価値を再発見すること」をテーマに、生徒たちが秋田の魅力を新たな視点から見つめ直す機会となりました。

ベリッシモ氏は講義の中で、「世界には素晴らしい食文化があります。しかし、その価値を発信するためには、まず自分たちの地域の魅力を知ることが大切です。」と語りました。

現在、日本各地では少子高齢化や人口減少が進み、地方の活力維持が大きな課題となっています。そのような中で、秋田の未来を担う若い世代が地域の食文化や特産品に誇りを持ち、新たな発想で発信していくことが地域活性化の鍵になると考えられています。今回参加した高校生たちは、これからの数十年にわたり秋田の未来を支えていく世代です。ベリッシモ氏は、「今日の経験が、生徒の皆さんにとって新しい世界への入り口となり、秋田の魅力を再発見するきっかけになれば嬉しいです。そして将来、秋田をさらに魅力的な地域へ発展させる原動力になってくれることを期待しています。」とエールを送りました。

■ ベリッシモ・フランチェスコ氏 コメント（抜粋）

Q1. なぜ今回、秋田県の高校生たちに料理を教えようと思ったのですか？

A. 料理を教えたかっただけではないですよ。料理を通じて、秋田の魅力を改めて発見してほしいと思ったからです。地元の食材には、その土地の歴史や文化、人々の思いが詰まっています。

Q2. 秋田の食材についてどのような印象を持っていますか？

A. 世界中を旅してきましたが、秋田には世界に誇れる食材がたくさんあります。しかし本当の課題は食材そのものではなく、その価値を世界に発信する人材を育てることだと思います。

Q3. 秋田の若者たち、そして日本の若者たちの未来について、どのように考えていますか？

A. 私はイタリア人ですが、実はイタリアも日本と同じように少子高齢化や人口減少という大きな課題に直面しています。だからこそ、この問題をとても身近に感じています。しかし悲観的に考えてはいけません。時代が変われば、求められる人材や働き方も変わります。人口が減ることは課題である一方、新しいチャンスが生まれることも意味しています。

これからの若い世代には、謙虚な姿勢で海外から学びながらも、プライドを持って自分たちの地域や文化の価値を再発見し、それを世界へ発信する力が求められます。AIや新しい技術を活用することで、これまで以上に一人ひとりが大きな価値を生み出せる時代になるでしょう。

今日出会った秋田の高校生たちに、大きな可能性を感じましたよ。大切なのは「人口が減るから未来がない」と考えることではなく、「変化する時代の中で自分たちは何ができるか」を考えることです。

日本にも、秋田にも、そしてイタリアにも素晴らしい未来があります。その未来をつくるのは、これからの若い世代です。

Q4. 今日参加した生徒たちへメッセージをお願いします。

A. 今日の経験が皆さんにとって新しい世界への入り口になれば嬉しいです。そして将来、秋田県人であることに誇りを持ちながら、地域や社会を支える存在へ成長してくれることを期待しています。皆さんは秋田の未来です！頑張って下さい！

■ 開催概要

イベント名：イタリア料理特別料理教室

開催日：2026年6月12日(金)

会場：国学館高等学校（秋田県秋田市）

内容：秋田県産食材を活用したイタリア料理教室

参加者：国学館高等学校 調理科生徒

主催：学校法人敬愛学園 国学館高等学校

協力：株式会社ビリオネア

講師：料理研究家 ベリッシモ・フランチェスコ

■ 使用した主な秋田県産食材

秋田ネギ

秋田味噌

とんぶり

■ 講師プロフィール

Francesco Bellissimo（ベリッシモ・フランチェスコ）

株式会社ビリオネア 代表取締役社長／Billionaire Incorporated CEO & President

イタリア・ローマ出身。料理研究家、タレント、国際文化プロデューサー。

25年以上にわたり日本を拠点に活動し、食文化、観光、ホスピタリティ、国際ビジネスの分野で活躍。テレビ、ラジオ、講演会、SNSなどを通じて日本と欧州を結ぶ文化発信を続け、日本でもっとも知られるイタリア人タレントの一人として幅広い支持を集めている。

国内外のラグジュアリーホテル、グローバルブランド、大手企業とのプロジェクト実績を持ち、インバウンド戦略や国際マーケティング分野でも活動。Instagramフォロワー数は160万人を超える。

個人公式サイト：https://www.bellissimoyoshi.net

■ 主催団体概要

学校法人敬愛学園 国学館高等学校

所在地：秋田県秋田市千秋明徳町3-31

国学館高等学校 校長：江畠治彦

事業内容：普通科教育、調理科教育、高等学校教育、地域社会との連携事業、人材育成

■ 協力企業概要

会社名：株式会社ビリオネア

代表取締役社長：ベリッシモ・フランチェスコ

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F

事業内容：文化事業、国際ブランディング事業、ビジネス戦略立案、海外市場展開支援、マスコミ事業、メディア出演、商品開発・料理・ライフスタイルのコンサルティング

Web Site： http://www.billionaireinc.jp

■ メディア取材について

当日は、AKT秋田テレビ、AAB秋田朝日放送、ABS秋田放送をはじめとする報道関係者による取材が行われました。

授業では、生徒たちが秋田県産食材を活用しながらイタリア料理に挑戦する様子や、ベリッシモ氏による講義の模様が撮影され、地域の食文化や次世代育成への取り組みに高い関心が寄せられました。

本イベントでは、イタリア料理を通じて、食文化の魅力や国際交流の大切さについて参加者の皆さまと共有しました。

今後も、日本とイタリアをはじめとする世界の文化を結びつけながら、「食」を通じた学びと交流の機会を創出し、次世代を担う若者たちに新たな視点と可能性を届けてまいります。

共有・取材に関するお問い合わせ

株式会社ビリオネア

広報担当：info@billionaireinc.jp

Webサイト：http://www.billionaireinc.jp

※本プレスリリースはSNS・メディアでの共有を歓迎しております。

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■ 添付資料について

本リリースの末尾には、当日のイベント内容をまとめた「特別資料（PDF）」〈イタリア語版／英語版〉を添付しております。取材・執筆の参考資料としてご活用ください。

■ Documenti allegati

In fondo al comunicato sono disponibili due documenti PDF di approfondimento (versione italiana e versione inglese) con una sintesi narrativa e culturale dell’evento.

■ Attached documents

At the end of this release, you will find two supplementary PDF documents (Italian and English versions) providing a narrative and cultural summary of the event.

https://prtimes.jp/a/?f=d164934-11-95152749054adc12c3468f4cf3fe5b45.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d164934-11-ef50018ff5f70c46e3d701b7af2fe3eb.pdf