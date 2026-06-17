「Orient Star」「Orient」保証期間を3年間に拡大

エプソン販売株式会社

ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」および「Orient（以下、オリエント）」は、2026年7月1日より基本保証期間を拡大し、両ブランドともに3年間とします。従来、オリエントスターは2年間、オリエントは1年間の基本保証期間としていましたが、本改定により両ブランドともに保証期間を3年間とし、より安心して長くご使用いただける環境を提供します（注1）。

（注1）国際保証書について、適用可能な地域・国についてはこちら(https://orient-watch.com/en/support/service-network/)をご確認ください。

なお、2026年4月1日から6月30日までの期間にご購入いただいた製品についても、ご購入日から3年間の保証を適用します。

さらにオリエントスターでは、プレステージショップ、パートナーショップ、および公式オンラインストアでご購入いただいた製品を対象に、基本保証期間に加えて1年間の延長保証サービスを提供します。ご購入後に当社指定の方法でご登録いただくことで、計4年間の保証をご利用いただけます（注2）。

（注2）2026年4月1日から6月30日までの期間にご購入いただいた製品についても、延長保証サービスの対象となります。なお、公式オンラインストアでご購入の場合は、自動的に1年間の延長保証サービスが付与されます。

オリエントスターおよびオリエントは、設計から組立に至る各工程において品質向上に努め、高い品質を維持してきました。今後もお客様に安心と信頼を感じていただける製品とサービスの提供に取り組んでいきます。

詳細は、7月1日以降、公式ホームページ(https://orient-watch.com/ja/support/warranty/)をご確認ください。