数々の著名人のボディメイクを手がける、フィットネスプロデューサー・AYAさんとVALX代表・只石昌幸によるスペシャル対談を公開

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、フィットネスプロデューサー・AYAさんの公式YouTubeチャンネル「AYA Fitness Studio Supported by VALX」にて、AYAさんとVALX代表・只石昌幸によるスペシャル対談動画を公開いたしました。

本対談は「フィットネスの力で人々の人生をより豊かにしたい」というAYAさんとVALXに共通する想いから実現したものです。

多くの人が抱く"ストイックで強く、いつも前向きなAYAさん"というイメージ。しかしその裏側では、SNSでの誹謗中傷に心を痛めた日々や、世間から求められるイメージとのギャップに苦しんだ経験があったことを率直に語っています。

そして、そんな苦しい時期に自身を支え、前を向く力を与えてくれたのがフィットネスだったと明かしました。

さらに、体育教師を目指していた学生時代からフィットネスプロデューサーとなるまでの歩み、運動によって自分自身が救われたという原体験、さらには女性として抱く将来への不安や、これから社会に届けていきたいメッセージについても深く掘り下げています。

対談の中で只石は「多くの方がまだ知らないAYAさんの魅力や人柄を、このチャンネルを通じてもっと届けていきたい」と語り、今後「AYA Fitness Studio Supported by VALX」では、トレーニングノウハウだけでなく、AYAさんの価値観や人生観、人としての魅力に迫るコンテンツを継続的に発信していく予定です。

フィットネスは、身体を鍛えるためだけのものではなく、ときに人の心を支え、人生を前向きに変える力を持っています。

本動画では、多くの人が抱くAYAさんのイメージを超えた"本当のAYAさん"の姿とともに、フィットネスが持つ可能性について改めて考えるきっかけをお届けします。

【YouTubeチャンネル概要】

チャンネル名：AYA Fitness Studio Supported by VALX(https://www.youtube.com/@AYA_official_Fitness_Studio)

動画URL：https://youtu.be/k_5KrGb8NCk?si=v6EuWylj_I0vr9na



【AYAさんについて】

AYA（フィットネスプロデューサー／フィットネスモデル）

1984年生まれ、兵庫県出身。

体育系大学卒業後、フィットネス業界へ進み、“最高のトレーニング”を追求する中でAYAオリジナルメソッドを考案。

著名人のボディプロデュースを多数手がけるほか、フィットネスモデルとしても活動。広告・TV・ラジオ・雑誌・WEB・イベントなど幅広いメディアに出演し、多くの支持を集めています。

2023年12月にはフィットライフジム「Feelin'Good」を虎ノ門にオープン。

著書『おうち de シェイプ AYAトレ100』（講談社）など。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/