父の日の贈り物に、ひんやり快適な眠りを。「極涼掛け布団 premiumEX 」がAmazon 父の日セールに登場

株式会社新陽トレーディング

株式会社新陽トレーディング（東京都中央区）は、快適な睡眠環境をサポートする掛け布団「極涼掛け布団」を、Amazonで開催される父の日セールにて期間限定の特別価格で販売いたします。

暑さを我慢する全ての人へ、“快眠”を贈る父の日

気温や湿度が高まるこれからの季節は、寝苦しさによる睡眠の質の低下が気になる時期でもあります。極涼掛け布団は、夏用として接触した瞬間のひんやり感だけでなく、睡眠中の温度変化にも着目して開発。

父の日のプレゼントとして、毎日の疲れを癒やす「快適な眠り」を贈るギフトとしてもおすすめです。もちろん、暑がりのお父さんだけでなく、睡眠の質を上げたい全ての人におすすめの掛け布団です。

冷たさが続く、独自の温度コントロール機能

本製品には、新開発の超冷却グラフィックス「極涼 BEYOND COOL(ビヨンドクール)」を搭載。

温度コントロールカプセルが身体から発せられる熱を吸収・放出することで、布団内の温度変化を緩やかに調整します。

一般的な冷感寝具のような一時的なひんやり感だけでなく、長時間にわたって快適な睡眠環境をサポートします。

また、表地にはQ-MAX0.55の高冷感生地を採用。触れた瞬間に冷たさを感じられる接触冷感性を実現しています。

快適な寝心地を支える4層構造

極涼夏用掛け布団は、冷感性能だけでなく寝具としての快適性も追求しました。4つのレイヤーを組み合わせることで、冷感・吸湿放湿・肌触りの良さを実現しています。

これにより、汗をかきやすい季節でも蒸れにくく、さらりとした寝心地を維持します。

春・夏・秋の3シーズン使えるリバーシブル仕様

極涼掛け布団は、冷感面と天然素材面を備えたリバーシブル仕様

真夏には高冷感面でひんやりと、梅雨時期や秋口には天然素材面でさらりと快適に使用できるため、1枚で長い期間活躍します。さらに、吸湿放湿性に優れた4層構造を採用し、汗をかきやすい季節でも蒸れにくく、快適な寝心地を維持します。

クラウドファンディングで高い支持を獲得

極涼掛け布団は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施し、応援購入総額7,603,000円を記録しました。多くのユーザーから支持を集めた冷感技術を搭載した掛け布団として、この夏の快適な睡眠をサポートします。

Amazon 父の日セール概要

【対象商品】極涼掛け布団

【販売期間】2026年6月17日（水）～2026年6月21日（日）

【販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1TZMLMS

製品概要

商品名：極涼 premiumEX cool comforter

サイズ：シングル（150cmx210cm）

重量：約1.35kg

【主な特徴】

・温度コントロールカプセル「極涼 BEYOND COOL」搭載

・Q-MAX0.55の高冷感生地

・吸湿放湿設計

・抗菌防臭・防ダニ加工

・リバーシブル仕様

・洗濯機で丸洗い可能

■ブランド紹介

tobest(トゥーベスト)ではマットレスをはじめ寝具を中心に皆様の生活に役立つ商品を幅広く展開しております。より良い睡眠をお客様の元へと提供するため、寝具開発にて高機能・高品質でありながら信頼性のある商品を販売し続けております。