【無料ウェビナー・7月7日開催】日本No.1ライブコマーサー・燕 咏靖(エン ヨンジン)氏が語るライブコマースの最前線!一般社団法人国際ビジネス連結機構がオンラインセミナー第2回を開催

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介)は、海外ビジネスの最前線で活躍するプロフェッショナルから”生きた情報”をお届けするオンラインセミナーシリーズ[RENKETSU GLOBAL VOICE]の第二回を、2026年7月7日(火)に開催いたします。今回は、株式会社Sホールディングス代表取締役であり、当機構の海外支部理事・アドバイザリーも務める燕 咏靖(エン ヨンジン)氏が登壇いたします。

■ 第2回RENKETSU GLOBAL VOICEの見どころ

激変するグローバル市場で、どうファンを作り、モノを売るのか？

国境を越えたビジネス展開において、今や無視することができない「ライブコマース」。 急速に拡大を続けるこの市場において、日本No.1ライバーとして圧倒的な実績を誇り、第一線を走り続ける燕氏だからこそ語れる「消費者のリアル」と「最新トレンド」を徹底解説します。

月商3.5億円突破、最大同時視聴者13,600人、7ヶ月連続GMV日本一達成という驚異的な数字を叩き出す背景には何があるのか。ネット上の情報だけでは決して掴むことのできない、視聴者の心を動かし熱狂的なファンを作るための「実践的なマーケティング戦略」の秘訣を余すことなく紐解く必見の60分です。

＜このような方におすすめです＞

海外市場へのアプローチや越境ECにおける「新しい売り方」を探している日本のメーカー様

「ライブコマース」の導入を検討している、または現在成果に伸び悩んでいる企業様

インフルエンサーを活用したグローバルなファンづくりのノウハウを知りたいマーケティング担当者様

■ 本ウェビナー参加者限定の特別メリット

本イベントは一方的な講演にとどまらず、ご参加いただいた企業様のビジネスを直接的に前進させるための機会をご用意しています。

◆トップライブコマーサーへの「直接質問」が可能

質疑応答の時間を設け、自社課題やライブコマースに関する疑問を燕氏に直接ぶつけることができます。

◆後日「個別面談」へのご案内（セミナー後アンケート回答者限定）

ウェビナーにご参加いただいた企業様限定で、後日個別の面談にお申し込みいただけます。貴社の商品や状況に合わせた、より具体的な海外展開・ライブコマース戦略を専属プランナーにご相談可能です。

■ スピーカープロフィール

燕 咏靖（エン ヨンジン）

(株式会社Sホールディングス 代表取締役/一般社団法人国際ビジネス連結機構 海外支部理事・アドバイザリー)

月商3.5億円・最大同時視聴者13,600人の実績を持つ日本No.1ライブコマーサー。

TikTok Shopライブコマースで、7ヶ月連続GMV日本一を達成。

ライブコマース領域におけるグローバルなマーケティング・販売戦略の第一人者として活躍中。株式会社Sホールディングスでは「次世代のコマースを創る」をビジョンに掲げ、EC事業・ライブコマース事業・マーケティング支援を展開。同社が独自に構築したマーケティングスキームは国内市場にとどまらず、アジア圏を視野に入れた次世代の流通モデルとして注目を集めています。

【会社概要】

会社名：株式会社Sホールディングス

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

所在地：東京都品川区（※正確な番地等が必要な場合は補足してください）

事業内容：ライブコマース事業、ECサイト運営、D2Cブランド事業、

ライブコマーサー育成

URL： https://www.s-hldgs.co.jp/

TikTok「燕チャンネル」： https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ 開催概要

イベント名 ：【RENKETSU GLOBAL VOICE#2】

日時 ： 2026年7月7日（火）14:00～15:00 （※スムーズな進行のため、5分前までにご入室をお願いいたします）

開催形式 ： オンラインウェビナー（ZOOM）

参加費 ： 無料（事前予約制）

参加方法 ： 下記のお申し込みフォームより事前予約をお願いいたします。 ご登録いただいたメールアドレス宛に、専用の参加用Zoom URLをお送りいたします。

お申込みはこちら :https://forms.gle/sdpeDCs71Eb5P9fv8