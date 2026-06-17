水戸市長・茨城県サッカー協会副会長が激励。マルバ水戸FCホーム開幕戦を開催、7月5日は『水戸市民デー』として710名無料招待

株式会社malva

メットライフ生命Fリーグ2026-27 ディビジョン2に参戦するマルバ水戸FC（運営：株式会社malva）は、2026年6月6日（土）にリリーアリーナMITOにてホーム開幕戦となるヴォスクオーレ仙台戦を開催いたしました。

試合前の集合写真

ホーム開幕戦には、水戸市長 高橋靖様、茨城県サッカー協会副会長兼専務理事 鈴木純一様にご来場いただき、試合前には激励のお言葉を頂戴しました。

水戸市長 高橋靖様のご挨拶

マルバ水戸FCは「原点回帰」をクラブスローガンに掲げ、競技力の向上はもちろん、地域に根差したクラブとして、水戸市および茨城県のスポーツ振興・地域活性化に取り組んでおります。

試合は前半を2-3で折り返し、後半途中には3-4と1点差まで迫る展開となりましたが、最終スコア3-7で敗戦となりました。しかし、最後まで果敢にゴールを目指し続ける姿勢をホームの皆様へお届けすることができました。

ゴール後の山本汐音選手

また、会場ではキッチンカーの出店やスタンプラリー企画、グッズ販売などを実施し、多くの方々にホームゲームならではの空間を楽しんでいただきました。

7月5日は『水戸市民デー』を開催

マルバ水戸FCでは、7月5日（日）にアダストリアみとアリーナで開催されるホームゲーム（対リガーレヴィア葛飾）を「水戸市民デー」として開催いたします。

当日は、水戸市在住の方710名を無料招待するほか、茨城県中央地区のサッカーチーム・少年団・クラブチームを対象とした招待企画も実施いたします。

Fリーグの迫力あるプレーを間近で体感できる機会として、子どもたちや地域の皆様にトップレベルのフットサルに触れていただき、スポーツを通じた地域交流の場を創出してまいります。

マルバ水戸FCは今後もホームゲームを通じて地域の皆様とともに歩み、茨城県を盛り上げるクラブとして活動を続けてまいります。

【次回ホームゲーム】

メットライフ生命Fリーグ2026-27 ディビジョン2

日時：2026年7月5日（日）18:00キックオフ

対戦：リガーレヴィア葛飾

会場：アダストリアみとアリーナ

イベント詳細

・水戸市民710名無料招待

・茨城県中央地区サッカーチーム招待企画

・スタンプラリー開催

・キッチンカー出店

・マルバ水戸FC限定グッズ販売